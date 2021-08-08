NASA, Mars'ta Yaşayacak Gönüllü Arıyor

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars'ta yaşayacak gönüllü aradığını açıkladı. Gelecek yıllarda astronotları Mars'a götürmeye hazırlanan uzay ajansı, katılım sınırı 4 kişi olan programına yapılacak başvuruları bekliyor.

Mars'ta Yaşayacak Gönüllü Herkes Ödeme Alacak

NASA, 4 kişi ile sınırlı olan programda yer alacak kişileri gerçekten Mars'a göndermeyecek ancak seçilmiş olanları 1 yıl boyunca Houston'da Johnson Uzay Merkezi'ndeki Mars simülasyonuna tabi tutacak.

Uzay ajansı ayrıca seçilen gönüllülere ödeme yapılacağını da belirtti. Seçilmiş kişiler her ne kadar ödeme alacak olsa da 1 yıl boyunca ailesi ve arkadaşları ile çok kısıtlı olarak iletişim kurabilecek. Ayrıca simülasyonda bol miktarda yiyecek ve diğer kaynakları kullanamayacaklar çünkü simülasyonun gerçekçi olması için günlük hayatı kolaylaştıran her şeyden kaçınmak zorunda olacaklar.

Seçilen dört kişi ayrıca meydana gelen arızalarla ile ilgilenme de dahil olmak üzere birbirinden çeşitli görevleri tamamlamak zorunda kalacak. Bu görevlerinin amacı ise Mars'ta olası bir sorunda nasıl müdahale edilebileceğinin bilinmesini sağlamak.

Gönüllülerle gerçekleştirilecek ilk çalışmanın 2022 yılının sonbaharına doğru başlatılması planlanıyor. Başvurular ise cuma günü açıldı. NASA, 30 ila 55 yaşlarında, STEM alanında yüksek lisans derecesine sahip herkesin başvuruda bulunabileceğini belirtti.

NASA'nın başvuracak olan kişilerden karşılamasını istediği diğer şartlar arasında şunlar yer alıyor:

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak,

Sağlık durumu açısından hiçbir soruna sahip olmamak,

Hareket hastalığı ile başa çıkabilmek.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde görevli Grace Douglas, simülasyonun Mars'ta yaşamanın gerektirdiği ihtiyaçları karşılamada etkili olabileceğini işaret ederek Dünya'da gerçekleştirilen simülasyonların astronotların gitmeden önce karşılaşabilecekleri fiziksel ve zihinsel zorlukları anlamasına ve bunlara karşı nasıl bir çözüm geliştirebileceğini öğrenmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Virgin Galactic Bir Sonraki Uzay Yolculuğunu Duyurdu

Richard Charles Nicholas Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, en son yaptığı açıklamalarda bir sonraki uzay yolculuğu için eylül ayının sonunu işaret etti.

Şirket, açıklamasında ayrıca uzay bileti satışlarının da başladığını duyurdu. Virgin Galactic'in açıklamasına göre en ucuz bilet 450.000 dolardan başlıyor. 11 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen uçuşta ise 5 kişi yer almıştı.