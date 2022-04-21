NASA, Mars'tan Çekilen Güneş Tutulmasını Paylaştı

NASA, Mars aracı Perseverance tarafından Mars'tan yakalanan güneş tutulmasının görüntülerini paylaştı.

Video, (aşağıda gerçek zamanlı olarak gösteriliyor) bu ayın başlarında Perseverance'ın Mastcam-Z kamerası tarafından çekildi ve Mars'ın patates şeklindeki ayı Phobos'un güneşin karşısından geçişini gösteriyor.

Mars'ın iki doğal uydusunun en içteki ve en büyüğü olan Phobos, yaklaşık 27 km uzunluğundadır. Genel boyutu, onu Dünya'nın ayından yaklaşık 157 kat daha küçük olduğunu ortaya koyuyor. Phobos, Mars yüzeyinin yaklaşık 3.700 mil (6.000 km) üzerinde bir yörüngede dönüyor ve tam bir yörünge, Dünya'nın ayı için yaklaşık 27 güne kıyasla sadece 7 saat 39 dakika sürüyor.

Phobos'u gözlemlemek, bilim insanlarının yörüngesi ve gezegenin kabuğunu ve mantosunu etkileyen bir eylem olan yerçekiminin, Mars yüzeyini nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlıyor. Özellikle de Phobos her geçen yıl Mars'a daha da yaklaşıyor ve bundan on milyonlarca yıl sonra çarpışmaları bekleniyor.

Güneş Tutulması Nasıl Kayıt Altına Alındı?

Perseverance, Mars'tan güneş tutulmalarını yakalayan ilk NASA aracı değil. On sekiz yıl önce, ikiz NASA gezginleri Spirit ve Opportunity, bir güneş tutulması sırasında Phobos'un ilk hızlandırılmış fotoğraflarını çekerken, bugün Mars'ı keşfetmeye devam eden bir NASA gezgini olan Curiosity, benzer görüntüleri yakalamak için yerleşik kameralarından birini kullandı.

Kamerayı kullanan Mastcam-Z ekip üyelerinden San Diego'daki Malin Uzay Bilimi Sistemleri'nden Rachel Howson "İyi olacağını biliyordum ama bu kadar harika olmasını beklemiyordum." dedi.

Perseverance, güneş tutulmalarının videosunu çekmenin yanı sıra kızıl gezegendeki eski mikrobiyal yaşamın kanıtlarını araştırma arayışını sürdürürken, aynı zamanda gelecekteki bir görevle Dünya'ya geri dönmek için kaya örnekleri topluyor.