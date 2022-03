NASA, Mega Ay Roketini Tanıttığı Bir Video Yayınladı

NASA'nın yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracı bu hafta ilk kez fırlatma rampasında görünecek. Yeni fırlatma aracı NASA tarafından önümüzdeki aylarda en yakın komşumuz için kullanılacak ve yeni bir insan ay keşfi çağını başlatacak olan Artemis programının bir parçası olacak.

Roketin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Montaj Binası'ndan Perşembe günü Launch Pad 39B'ye kadar olan dört millik yolculuğunun öncesinde NASA, yaklaşmakta olan Artemis I görevini ve sahip olduğu hedefleri vurgulayan bir fragman yayınladı.

The world is about to see @NASA’s Moon rocket roll to the launch pad for testing. #Artemis I will be a test flight for future crewed missions to the Moon.



We are going. 🚀 pic.twitter.com/Ic3uLQew9S