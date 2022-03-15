NASA, Mega Ay Roketini Tanıttığı Bir Video Yayınladı

NASA'nın yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracı bu hafta ilk kez fırlatma rampasında görünecek. Yeni fırlatma aracı NASA tarafından önümüzdeki aylarda en yakın komşumuz için kullanılacak ve yeni bir insan ay keşfi çağını başlatacak olan Artemis programının bir parçası olacak.

Roketin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Montaj Binası'ndan Perşembe günü Launch Pad 39B'ye kadar olan dört millik yolculuğunun öncesinde NASA, yaklaşmakta olan Artemis I görevini ve sahip olduğu hedefleri vurgulayan bir fragman yayınladı.

The world is about to see @NASA’s Moon rocket roll to the launch pad for testing. #Artemis I will be a test flight for future crewed missions to the Moon.



We are going. 🚀 pic.twitter.com/Ic3uLQew9S — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 14, 2022

Artemis Görevlerinin Önemi

322 fitte (98.1 metre) duran SLS roketi henüz uçuş gerçekleştirmedi ancak son yıllarda kapsamlı testlerden geçti. Yaklaşık 8,8 milyon poundluk bir itiş gücü yaratıyor ve kendisini uzay mekiğinden %13, 50 yıl önce Apollo astronotlarını aya yolculuklarında gönderen Satürn V roketinden %15 daha güçlü hâle getiriyor. SLS roketi bu hafta içinde fırlatma rampasına ulaştığında bu yıl Mayıs ayında fırlatılabilecek mürettebatsız Artemis I görevine hazırlık amacıyla son testlerden geçecek.

Görev başarıyla tamamlanırsa aynı rotayı kullanacak olan mürettebatlı Artemis II uçuşunun önünü açacaktır. Bunu takiben, merakla beklenen Artemis III görevi muhtemelen ilk defa bir kadını ay yüzeyine taşıyacak.

Artemis görevlerinin ay yüzeyinde uzun vadeli bir insan varlığının yaratılmasına yol açması ve ayrıca Mars'a ve muhtemelen ötesine mürettebatlı uçuşlar için bir sıçrama tahtası görevi görmesi umut ediliyor.