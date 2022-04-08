NASA, Mega Ay Roketinin İlk Fırlatma Testi İçin Yeni Tarihi Belirledi

NASA, 9 Nisan Cumartesi günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde yeni nesil ay roketinin fırlatma rampası testini yapmak için üçüncü kez çalışmaları başlatacak.

Geride kalan iki seferde çıkan sorunları çözmek bir kenara, şu anda yeni bir sorunla daha uğraşıyor olmalarına rağmen bu testi gerçekleştirme konusunda kararlılar. Geçen hafta içindeki testi başlatmak adına yapılan iki girişim, teknik sorunların keşfedilmesi nedeniyle iptal edilmişti. Perşembe günü NASA, bu sefer üst kademe motordaki helyum tahliye basıncıyla ilgili başka bir sorunun keşfedildiğini bildirdi. Bir sorun giderme sürecinden sonra mühendisler normal helyum tahliyesi kurmayı başardılar ancak soruna neyin neden olduğunu araştırmaya devam ediyorlar.

NASA Mega Ay Roketinin Fırlatma Testini Ne Zaman Gerçekleştirecek?

Şu anda her şey yolunda gibi gözüküyor olmalı ki NASA fırlatma gününü ve saatini belirledi. Ekstra bir durum olmadıkça fırlatma testi Kennedy Uzay Merkezi'nde Cumartesi günü yerel saatle 14:40'ta başlayacak. Testler, NASA mühendislerinin sahte bir geri sayımı başlatmadan önce güçlü Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini yakıtla doldurmasını içerecek. Her şey planlandığı gibi giderse ve daha fazla teknik sorun çıkmazsa NASA, önümüzdeki birkaç ay içinde SLS roketi ve Orion uzay aracının ilk fırlatılışına hazırlanabilecek.

Mürettebatsız Artemis I görevi, uzay uçuşu sistemlerinin kapsamlı bir testinde Orion'u ayın yanına gönderecek. Artemis II de aynı rotayı çizecek ancak bu sefer görev mürettebatlı gerçekleştirilecek. Şu anda 2024'ten daha erken olmaması beklenen Artemis III görevi ise ay yüzeyine ilk defa bir kadını indirecek.

NASA'nın yeni nesil roketinin uzun zamandır beklenen fırlatma rampası testi ile birlikte bir süre mola vermesi gerekiyor gibi görünüyor. Son günlerde yaşanan teknik sorunların yanı sıra, fırlatma rampasının yıldırım kulelerine tam dört kez yıldırım düşmesinin ardından ilk test denemesinin tarihi de yeniden planlanmak zorunda kalınmıştı.