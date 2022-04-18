NASA, Mega Ay Roketinin Testlerini İptal Etti

NASA, son birkaç haftadaki bir takım sorunların yaşanmasının ardından yeni nesil ay roketini içeren ıslak elbise provasının planlarını durdurmaya karar verdi.

Uzay ajansı, mevcut durumu değerlendirmenin yanı sıra bazı onarımlar yapmak istediğini ve bu nedenle güçlü SLS ay roketini ve Orion uzay aracını fırlatma rampasından Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binasına geri döndüreceğini söyledi.

NASA'nın yeni SLS ay roketi, roketin yakıtla doldurulmasını ve sahte bir geri sayımı içeren bir testin gerçekleştirmesi amacıyla dört hafta önce ilk kez fırlatma rampasına ulaştı. Provadaki ilk deneme bu ayın başında gerçekleşti ancak roketin mobil fırlatıcısını etkileyen bir fan sorunu nedeniyle iptal edildi. Bir gün sonra 4 Nisan'da, mühendisler test prosedürüne bağlı olarak yer ekipmanında sıkışmış bir valf tespit ettiğinde ikinci deneme durduruldu. Geçen hafta gerçekleştirilen üçüncü deneme, üst aşamayı da doldurmaya çalışmak yerine yalnızca ana aşamadaki tanklara yakıt doldurmaya odaklanan, ölçeği küçültülmüş bir prosedürdü ancak mühendisler sıvı hidrojen sızıntısı tespit ettikten sonra test de başarısız oldu.

NASA Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Başlangıçta testin önümüzdeki günlerde devam edebileceği umuluyordu ancak NASA Pazar günü roketi tekrar denemeden önce bazı düzeltmeler yapmak için montaj binasına geri gönderdiğini duyurdu. NASA'nın açıklaması şu şekilde:

"Test için kullanılan gaz halindeki nitrojenin saha dışındaki bir tedarikçide gerçekleştirilecek gerekli yükseltmeleri nedeniyle NASA, bu süreçte SLS ve Orion'u değiştirmek ve onarmak için Araç Montaj Binası'na geri döndürme fırsatından yararlanacak. Bu süre zarfında NASA, fırlatma öncesinde itici gaz yükleme operasyonlarının testi için programlarını ve seçeneklerini de gözden geçirecek."

Başarılı bir ıslak elbise provasını gerçekleştirememek NASA için üzücü bir aksilik olsa da aynı zamanda bu tür testler, sorunları ortaya çıkarmak için gerçekleştiriliyor ve mühendislerin fırlatma günü için her şeyi doğru yapmasına imkân tanıyor.