NASA, Nefes Kesen Doğa Fotoğraflarını Ücretsiz Yayınladı

Dünya’nın ne kadar harika ve benzersiz olduğunu tekrar hatırlamak istiyorsanız, NASA sizin için müthiş bir kitap yayınladı. NASA Earth ismi ile yayınlanan ve internet üzerinden ücretsiz yayınlanan kitapta, yüksek kaliteli müthiş fotoğraflara yer verildi.

Uzun yıllardır yörüngede dönen uydular tarafından çekilen harika fotoğraflara yer verilen Earth kitabı, basılı olarak 53 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı. Kitap basılı olarak hazırlanmasına karşın NASA’nın resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz pdf, epub ya da mobi sürümleri de yayınlandı.

Yukarıdaki kitap versiyonlarının yanı sıra fotoğrafların yer aldığı bir internet sitesi de faaliyete geçirildi. Böylece isteyen herkesin yüksek kaliteli fotoğraflara hızlıca ulaşmasının önü açılmış oldu.

NASA, sadece fotoğrafları yayınlamak ile kalmayıp, o fotoğrafların hikayelerine de yer verdi. Fotoğrafların çekildiği yere dair önemli bilgileri de sıralamayı ihmal etmeyen Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, müthiş eğlenceli bir aktivitenin altına imza attı.

İçerisinde 70 kadar fotoğraf ve fotoğraflara dair bilgiler barındıran NASA Earth kitabının pdf, epub, mobi sürümlerini bağlantı adresinden edinebileceğiniz gibi Earth Observatory adresinden html versiyonunu görebilirsiniz.