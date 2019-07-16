NASA’nın Ay Programını Askıya Alma Nedeni Belli Oldu

Tarihler 11 Aralık 1972’yi gösterirken insanoğlu Ay’a son kez ayak basmıştı. O tarihten bu yana tam 47 yıl geçti ve Ay’a bir daha ayak basan olmadı.

NASA’nın da Ay programını askıya alması ve bunun yerine Mars’a gitmek gibi daha başka uzay görevlerine odaklanmasının nedeni yıllardır merak ediliyordu.

NASA Genel Müdürü Jim Bridenstine, CBS televizyonundaki konuşmasında, 'politik risklerden dolayı' Ay programını askıya aldıklarını söyledi.

Yeterli Finansman Yoktu

NASA yöneticisine göre, bunun en temel sebeplerinden birisi de finansman. Bridenstine, "Eğer yeterli finansman olsaydı Amerikalılar sadece Ay’a değil Mars’a bile çoktan gitmiş olurdu." diye konuştu.

1990’lı yıllarda ve 2000’li yılların başlarında NASA’nın, Ay’a dönmeye ve Mars’a inmeye çalıştığını anlatan Bridenstine, her iki programın da çok daha uzun bir hazırlık ve ciddi kaynaklar gerektirmesinden dolayı bu görevlerin hala gerçekleştirilemediğini ifade etti.