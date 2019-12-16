NASA'nın Bir Sonraki Görevi Mars'ta Yaşam Aramak Olacak

NASA bir süredir yeni Mars görevini yerine getirmek üzere çalışıyordu. 2020 yılında Mars’a bir başka robot daha göndermeye çalışan NASA, yeni görevin detaylarına dair birkaç bilgi daha paylaştı ve Mars’ta hayat arayacaklarını dile getirdi.

Önümüzdeki yaz aylarında uzaya fırlatılacak olan yeni Mars robotunun Şubat 2021 itibarıyla Kızıl Gezegen’e iniş yapması bekleniyordu. 2021’de Jezero Krateri bölgesine iniş yapacak olan robotun, eski bir göl bölgesi olan Jezero’da yaşamın kalıntılarını arayacağı duyuruldu.

Daha önce Mars Reconnaissance Orbiter isimli uydu tarafından toplanan verilerle, Jezero’nun mikro fosillere ait olabilecek mineralleri barındırdığı tespit edilmişti. Bu minerallerden bir tanesi olan Sulandırılmış Silika, özellikle o bölgede yaşama dair kalıntıların olabileceğinin en güçlü göstergesi kabul edilmişti.

“İniş bölgesi olan Jezero Krateri, jeolojik olarak oldukça zengin bir bölge; 3.6 milyar yıllık olduğu düşünülen bu krater, bugüne kadar sorulan birçok soruya cevap verecek malzemeyi içeriyor olabilir” diyen NASA Bilim Misyonu Direktörü Thomas Zurbuchen, “Bu benzersiz alandan örnekler almak ve işlem, bize Mars’ın tarihi hakkında devrim niteliğinde bilgiler verebilir” açıklamasını yaptı.

Sulandırılmış Silika, Jezero bölgesinde bulunan tek heyecanlandırıcı materyal değildi; Yine aynı bölgede bulunan karbon, direkt olarak çeşitli organizmaların varlığına işaret etmişti. Dünya’da benzer şekilde karbon atomları, canlı yaşamının bir zamanlar o bölgelerde olabileceğini gösterir nitelikte materyaller olarak aranıyordu.