NASA'nın Efsanevi Uçuş Direktörü, 95 Yaşında Hayatını Kaybetti

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) ilk uçuş direktörü Christopher Columbus Kraft Jr., 95 yaşında hayatını kaybetti. Kraft, NASA'nın Ay misyonlarının önünü açan Görev Kontrol biriminin kurulmasında kilit bir rol oynamıştı.

Kraft, 28 Şubat 1924’te Virginia, Phoebus’ta doğdu. 1944’te Virginia Tech, havacılık mühendisliği bölümünden mezun olan Kraft, sadece bir sene sonra Ulusal Havacılık Danışma Komitesi’ne (NACA) katıldı.

1915 yılında havacılık araştırmalarını yürütmek, tanıtmak ve kurumsallaştırmak için kurulan NACA, 1958’de faaliyetlerine son vermiş ve bayrağı NASA’ya devretmişti.

NASA’nın insanlı uzay misyonları için uçuş operasyonlarını denetlemek üzere görev alan Kraft, Amerikan uzay ajansının Merkür misyonlarında ilk uçuş direktörü olarak görev yapmıştı. NASA’daki ilk yıllarında Görev Kontrolü fikrine öncülük eden emektar isim, Apollo 11 destanının arkasındaki en önemli isimlerden biriydi.

Kraft’ın ABD için ‘ulusal bir hazine’ olduğunu söyleyen NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, “Kraft'ın insanları uzaya yollamaya yönelik prosedürleri ve süreçleri geliştirme konusundaki çalışmaları sonunda Ay’a ulaştık” ifadelerini kullandı.

“Chris'in mühendislik yetenekleri, NASA'nın varlığından önce Ulusal Havacılık Danışma Komitesi’nde milletimiz için çalışmaya başladı, ancak belki de yaptığı en önemli şey, Görev Kontrolü’nü kurmaktı” diyen Bridenstine, Kraft’ın arkasında bıraktığı mirasın paha biçilemez olduğunu söyledi.