NASA’nın Güneş Keşif Uydusu’ndan Yeni Rekor!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu, Güneş’e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olarak yeni bir rekor kırdı.

Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 12 Ağustos’ta uzaya fırlatılan uydu, yolculuğunun 78. gününde yeni rekorun sahibi oldu.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre Parker Güneş Keşif Uydusu, Güneş'e 42,7 milyon kilometre yaklaşmayı başardı. Böylece Alman-ABD yapımı Helios 2 uzay aracının 1976'da kaydettiği 42,8 milyon kilometrelik mesafe rekoru kırılmış oldu.

Parker Güneş Keşif Uydusu’nun, 7 yıl sürecek keşif faaliyeti süresince Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometreye kadar yaklaşması planlanıyor.

Uzay aracı bu sırada bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Ancak aracın üzerinde yer alan, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı ve 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı sayesinde, ısı yalıtılarak aracın yaklaşık 30 derece sıcaklıkta kalması sağlanacak.