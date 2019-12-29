NASA’nın Güneş Keşif Uydusu, Venüs’ün Yakınından Geçti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), Parker isimli Güneş Keşif Uydusu, ikinci kez Venüs’e yakın bir geçiş yaptı.

Güneş yörüngesinde keşif yolculuğuna devam eden uydu, rotasını belirlemek için Venüs'ün kütle çekiminden yaralanıyor. NASA’nın açıklamasına göre, Parker uydusu Venüs’ün yakınından ikinci kez geçti.

Böylece uydunun Güneş yörüngesindeki üçüncü turu tamamlanmış oldu. Parker uydusu, dördüncü turuna başlamasını sağlayacak 'kütle çekimi destek manevrasını' yapmak üzere Venüs'ün 1870 mil (yaklaşık 3 bin kilometre) yakınından geçti.

7 Yıl Daha Göreve Devam

Güneş Keşif Uydusu, Güneş yörüngesinde toplamda 24 tur atacak ve keşif yolculuğuna 7 yıl boyunca devam edecek. Bu süreçte uydunun 5 kez daha Venüs’ün yakınından geçerek manevra yapması bekleniyor.

Güneş Keşif Uydusu Parker, 29 Ocak 2020'de yörüngesindeki 4. turuna başlayacak.