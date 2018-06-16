NASA'nın İnsansın Hava Aracı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Normal şartlarda hava sahalarında dolaşan araçların güvenliğini sağlayan ve izleyen FAA (Federal Havacılık Kurumu) NASA’nın geliştirdiği teknolojiler ve denemeler için bir feragatname verdi. Bunun üstüne aracın hava yolu trafiğinde kendi başına uçup uçamayacağı test edildi ve Ikhana testi başarıyla geçti.

Araç başlangıç noktası olarak Kaliforniya’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalandı ve hava trafik kurallarına uygun şekilde ilerleyen bir rota çizdi.

Uzaktan kontrol ile ilgili bir sorun olup olmadığını teyit etmek içinse genel havacılık için kullanılan 10.000 feet ve sivil havacılık için kullanılan 20.000 feet olmak üzere çeşitli irtifa düzeylerinde denendi.

Hiçbir sorun çıkmaması üzerine NASA basın açıklamasında; kamu hizmetlerinde kullanımları için Drone’lara kapı aralayan bu gelişmenin orman yangınlarıyla mücadelede veya arama kurtarma operasyonlarının gerçekleştirilmesinde oldukça faydalı olabileceğini söyledi.

Önümüzdeki yıllarda insansız hava ve kara araçlarının kullanımının artması ve kamu hizmetlerinde etkin rol oynaması bekleniyor.