NASA'nın InSight Aracı, Mars'taki İlk Sismik Sinyalini Kaydetti

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars yüzeyine indirilen robotik uzay aracı InSight, Kızıl Gezegen’de küçük bir yer sarsıntısı keşfetmeyi başardı.

Mars’ın ve evrenin geçmişine dair önemli kanıtlar elde etmesi beklenen InSight, 6,5 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak, Kasım 2018’de Kızıl Gezegen’deki macerasına başlamıştı.

Burada çeşitli sondaj ve sismik çalışmalar yapan uzay aracı, önemli bilgiler toplamaya başladı. NASA'dan yapılan açıklamada, InSight’ın Mars’ta hafif şiddette bir yer sarsıntısı tespit ettiği belirtildi.

Bilim insanları, bunun Dünya ve Ay dışında gezegende kayıt altına alınan ilk sismik sinyal olduğunu söylüyor.

Söz konusu sarsıntının bir çatlaktan veya asteroit çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyen bilim insanları, mart ortasından bu yana tespit edilen daha zayıf üç sismik sinyali incelemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Mars’ın kızıl topraklarında sismik incelemeler yapan ve gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veriler toplayan InSight, Mars başta olmak üzere diğer gezegenlerin oluşumuna ve evrimine ışık tutacak.

Mayıs 2018'de Kaliforniya, Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatılan uzay aracı, 480 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından geçtiğimiz kasım ayında Mars yüzeyine güvenli şekilde iniş yapmıştı.