NASA’nın 'James Webb Uzay Teleskobu' Tamamlandı

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’nun aslında 2018 yılında fırlatılması planlanmıştı fakat yapıyı inşa etmenin oldukça karmaşık ve zor olması nedeniyle bir dizi gecikme yaşandı.

Bugüne kadar yapılmış en karmaşık teleskop olduğundan, gerekli parça sayısı ve fırlatmadan önce her şeyin tam olduğundan emin olma gerekliliği, son tarihin birkaç kez geri itilerek fırlatmanın ertelenmesini gerektirdi. Şimdi ise teleskop sonunda tamamlandı ve kısa süre sonra hem test hem de fırlatma için hazır olacak.

Hubble Teleskobu’nun halefi olarak gelen bu teleskopta, hassas bileşenleri serin tutmak için güneşten gelen kızılötesi ışığı engelleyen beş katmanlı bir güneş kalkanı bulunuyor. Bu güneş kalkanı, projeyi başlatacak olan uzay aracına da çoktan entegre edilmiş durumda. Ancak teleskobun kendisinin, bir vinç yardımıyla bu kombinasyonun üzerine kaldırılması gerekiyor.

Mühendisler mekanik bağlantıyı tamamlamak için iki yarım parçayı birbirine hizaladı ve sabitledi. Bir sonraki aşamada ise mühendislerin, güneş kalkanının konumlandırma ve çevresel testleri yapılmadan ve kalkanın açılmasından önce iki yarım parçayı elektriksel olarak birbirine bağlaması ve elektriksel bağlantıları kontrol etmesi gerekiyor.

2021'de Fırlatılacak

NASA Genel Merkezinde Webb program direktörü olarak görev yapan Gregory Robinson, "Bu, Webb'in tüm parçalarının nihayet ilk kez tek bir rasathanede bir araya geldiğini görmek için heyecan verici bir an. Mühendislik ekibi ileriye doğru dev bir adım attı ve yakında muhteşem evrenimizin inanılmaz yeni görüntülerini görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

James Webb Uzay Teleskobu’nun güneş sistemimizdeki ve aynı zamanda uzak galaksilerdeki gök cisimlerini araştırmak üzere 2021 yılında fırlatılması planlanıyor.