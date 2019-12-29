NASA'nın Kadın Astronotu Tarihi Rekor Kırdı

Dünyanın en güçlü uzay sistemlerine sahip olan NASA yeni rekorların kırılmasına da ön ayak oldu. Rekorun sahibi, bir kadın astronot olan Christina Koch. İşte bu ilginç rekorun detayları.

Uzay alanında son 4 yıl içerisinde neredeyse bütün ilkler yaşandı. Ayrıca bazıları rekor seviyesine bile ulaştı. Şimdi ise Christina Koch ismi bir astronot uzayda en uzun süre tek başına kalan kadın astronot rekorunu kırıyor. 288 günle, en uzun süre tek başına uzay uçuşu yapan kadın olarak tarihteki yerini alacak.

NASA'nın kadın astronotu son derece başarılı

Önümüzdeki Şubat ayında Dünya’ya döndüğünde 300 günün üzerinde uzayda kalmış olacak. Bu sayede aslında kırılması zor bir rekora da imza atacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldığı süre boyunca 4 kez uzay yürüyüşü yapan Koch, 12 Ekim’de meslektaşı ve en iyi dostu Jessica Meir ile birlikte tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple çalışma şansı bulmuştu. Oradaki kadınlar sadece istasyon içerisinde kalmadı. Aynı zamanda her gün 7 saat uzay yürüyüşü yaptılar. Kırık güç rölesini bu sayede başarılı bir şekilde tamir ettiler.

6 Şubat’ta Dünya’ya dönmesi planlanan 40 yaşındaki astronot, dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırma faaliyetlerine de katılmıştı. Kadınların bu tür alanlarda daha fazla yer alması elbette sevindirici bir durum. Peki siz bu rekor hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.