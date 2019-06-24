NASA’nın Mars Keşif Robotu Yeni Tekerleklerine Kavuştu

NASA, 2020 yılında kızıl gezegen Mars’a göndermeyi planladığı keşif robotu üzerindeki çalışmalarına son hız devam ediyor. Son olarak, test edilmesi amacıyla robota yeni tekerlekler takıldı. Hatta yeni tekerleklerin yanı sıra araca bazı ayaklar ve yeni bir süspansiyon sistemi de eklendi. Böylece keşif aracının, Mars’ın zorlu koşullarına daha uyumlu olması ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Keşif robotuna eklenen yeni tekerlekler, oldukça dayanıklı olmasının yanında hafif yapısıyla da büyük fayda sağlıyor. Bu tekerleklerin geliştirilmesinde, yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeler önemli rol oynadı. Bu sayede yeni tekerlekler daha sert, kalın ve dar olarak tasarlandı.

Yeni tekerlekler, önceki tekerleklerde olduğu gibi yine alüminyum malzemeden üretildi. Her biri kendi motoruna sahip olan tekerleklerin yanı sıra, aracın ön ve arka iki tekerinde dümen motoru da bulunuyor. Keşif aracı, tekerleklerin bu özelliği sayesinde olduğu yerde 360 derece dönebiliyor.

Mars’ın zorlu yüzey şekilleriyle başa çıkabilecek şekilde geliştirilen keşif robotu, 45 derecelik eğimde devrilmeden yoluna devam edebiliyor. Üsteklik robot bu eğimde bile 152m/s’lik hızla ilerleyebilecek.

Ancak araca yeni takılan tekerleklerin sadece test sürecinde kullanılacağı belirtiliyor. Yani keşif aracı Mars’ta bu tekerlekleri kullanmayacak, bunun yerine test sürecinden sonra geliştirilecek olan daha yeni tekerlekler kullanılacak.