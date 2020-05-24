NASA'nın Mars Simülasyonu İçin 8 Ay Karantinada Kalır Mısınız?

NASA'nın uzun vadeli hedefi astronotların 2030'lu yıllarda Mars'a gitmesini sağlamaktır ancak oraya varmadan önce insanlara Mars'a gidiyormuş gibi davranmaları için ödeme yapacak. Rusya'daki özel bölgede 8 ay karantina kalacak kişileri aradığını duyuran NASA, Ay ve Mars misyonlarının koşullarını taklit edecek.

Uluslararası uzay ajansı NASA bir sonraki uzay uçuşu simülasyon çalışmasına hazırlanmaya başladı. Uzay ajansı Moskova'da sekiz ay boyunca küçük bir mürettebatla izole bir şekilde yaşamak için sağlıklı katılımcılar arıyor. Katılımcılar Moskova'da bulunan laboratuvarda kalacaklar ve astronotların Mars'ın gelecek misyonlarda yaşayabileceklerini deneyimleyecekler.

NASA, hem İngilizce hem de Rusça bilen 30 ila 55 yaşları arasında yüksek motivasyonlu sağlıklı bireyler aradığını duyurmuşken ödeme konusunda bilgilendirmede bulunulmadı.