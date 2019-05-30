NASA’nın Mars Uzay Robotu Su Belirtileri Buldu

Neredeyse her 3 ayda bir NASA’ya Mars'ta su bulduğuna dair işaretler geliyor. Bazı dönemlerde buz bile bulunduğu olmuştu. Ancak genellikle bu tarz bulgular, spekülasyon olarak değerlendiriliyor ve NASA tarafından bilinmeyen madde şeklinde tanımlanıyor. Ancak bu sefer elde edilen bulgular, son derece ilginç.

Bilindiği üzere kil dediğimiz madde daha çok su ile bütünleşik bir yapıdadır ve kil olan yerde mutlaka su da bulunur. NASA'nın Mars uzay robotu olan Curiosity, Mars'ta ilginç bir şekilde kil buldu. Mars'taki bu zamana kadar elde edilen en yüksek kil mineral miktarına sahip olan bu kayalar, su olduğunun en büyük kanıtlarından bir tanesi.

NASA'nın Mars uzay robotu kutlama selfiesi çekti

Mars uzay robotunda bulunan kimyasal ayrıştırıcı, özel makineler sayesinde kil miktarını çok rahat bir şekilde görelebiliyor. Mars'ta su bulma çabaları, genellikle direkt su bulmak yerine daha çok su ile bütünleşik maddeler bulma amaçlı ilerliyor.

Bu uzay robotunun yaptığı kimyasal analizlerde, kil oranının çok ciddi miktarlarda yüksek olduğu ve az miktarda da hematit bulunduğu ifade edildi. Mars uzay robotu bunun üzerine kutlama selfiesi çekti. Uzmanlar Mars'ta yaşama destek verecek koşulların var olma ihtimalinin her geçen gün arttığını söylüyor.

Örnek bir numune almak için kazılan bölgenin, muhtemelen eski zamanlarda çamur olduğu ifade edildi. Daha sonradan bu çamurlar sertleşerek kayaları oluşturdu.

Sizce de NASA, Mars araştırmalarında gezegende hayat bulabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.