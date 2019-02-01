NASA'nın Robotu Mars'ta İlginç Bir Keşif Yapacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars’a gönderilen Curiosity, gezegendeki Keskin Dağ ya da Aeolis Mons olarak bilinen, 5 kilometre yükseklikteki dağa doğru çıkmaya başladı.

Mars yüzeyinde gezmek oldukça zorlu bir süreç olmasına karşın Curiosity, sahip olduğu ivmeölçer ve jiroskoplar ile yola sıkıntısız devam edebiliyordu. Buna rağmen robotun üzerindeki aletlerin Curiosity’e yol göstermekten başka amaçlarla kullanılabileceğini fark eden bilim insanları, ivmeölçer ve jiroskobu Mars’ın yer çekimini ölçmeye yardımcı olmaları için kullanmaya başladılar. 31 Ocak tarihinde Science dergisinde yayınlanan yeni bir makale ile Mars’ın yer çekimini nasıl hesaplayacaklarını aktaran, NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde görevli araştırmacılar, ivmeölçer ve jiroskoplardan alınan veriler de paylaşıldı.

2012 yılında Mars’a inen Curiosity, içerisinde akıllı telefonların hareketlerini algılamak adına kullanılan cihazların benzerleriyle uzaya gönderilmişti. Telefonlarla benzerlik göstermesine karşın Curiosity’nin ivmeölçeri yer çekimi ölçebilecek özelliklere de sahipti. Bunu değerlendirmek isteyen bilim insanları, robotu dağa doğru yönlendirerek, oldukça yavaş ilerleyen çıkış sırasında elde edilen verileri değerlendireceklerini aktardılar.

Belirli yükseklikler kat edildikten sonra iki yükseklik arasındaki ivmeölçer farkını hesaplayacaklarını aktaran araştırmacılar, bu farktan hareketle Mars’ın yer çekim kuvvetine dair önemli detayları elde edebileceklerini ve önümüzdeki günlerde bu verilerini açıklayacaklarını söylediler.

Dağın gizemini çözecek

Mount Sharp olarak bilinen bölge, Mars gözlemlenmeye başladığından beri bilim insanlarının dikkatini çekiyordu. Devasa bir kraterin ortasında duran dağın normal şartlarda orada olmaması gerekirken, dağın nasıl oluşmuş olabileceğine dair bugüne kadar kesin veriler elde edilememişti.

Curiosity’i dağa yönlendirerek yer çekiminin yanı sıra dağdaki taş örneklerini de incelemek isteyen NASA araştırmacıları, elde edecekleri verilerle Mars’a dair uzun süredir merak edilen sorulardan birini yanıtlamayı umduklarını aktardılar.