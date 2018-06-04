NASA’nın Saatler Önce Keşfettiği Asteroit Afrika Kıtasına Düştü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) daha önce keşfedilen küçük bir asteroidin, Cumartesi günü Güney Afrika’ya düştüğünü açıkladı.

NASA, "2018 LA" olarak adlandırılan 2 metre yarıçapındaki kozmik kayanın, Dünya atmosferine yaklaşık 16 kilometre hızla girdiğini açıkladı. Asteroit ilk olarak Arizona’daki Catalina Sky Survey uzay teleskobu tarafından tespit edilmişti.

Düşmesiyle birlikte gecenin karanlığını bir anda aydınlatan asteroit, bir grup gözlemci tarafından kayda alındı.

NASA’nın Dünya’ya Yakın Cisim Çalışmaları Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, “2018 LA asteroit, düşeceği yeri ve yaratacağı etkiyi önceden tahmin ettiğimiz üçüncü göktaşı. Bundan evvel iki asteroidin nereye düşeceğini yüksek bir başarı oranıyla belirlemiştik” dedi.

CNEOS gözlemcileri, 2018 LA asteroidinin Hint Okyanusu'ndan Papua Yeni Gine'ye uzanan Afrika koridorunun üzerinde bir noktadan atmosfere gireceğini hesaplamıştı.

NASA Genel Merkezi’nden Lindley Johnson ise göktaşının boyutundan bağımsız olarak, asteroidin yerini ve atmosfere gireceği zamanı tespit etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. Johnson, “2018 LA, tespit sistemlerimizin yeteneklerini test etmemizi sağladı ve bize güven aşıladı. NASA olarak geliştirdiğimiz sistemler, daha büyük bir asteroidin tespitini de rahatlıkla yapacaktır” ifadelerini kullandı.

2013 Şubat’ta Rusya’nın Ural bölgesine 10 bin ton ağırlığında bir meteor düşmüştü. Uzmanlar, 1200 insanı yaralayan ve onlarca eve zarar veren uzay taşının sebep olduğu patlama gücünün, 1945 yılındaki Hiroşima atom bombası patlamasından yirmi kat daha büyük olduğu belirlemişti.