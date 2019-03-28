NASA'nın Takip Ettiği 'Uzay Kelebeği' Yıldız Oluşturdu

Sistemimizin merkezindeki yıldızımız Güneş, hayat kaynağımızın olmasının yanı sıra bugüne kadar gelişimimizin de ana enerji sağlayıcısı oldu. Hal böyle olunca enerji sağlayan yıldızların antik olduklarını düşünmeden edemiyoruz; ancak NASA tarafından yakın zaman önce tespit edilen yeni bir bulutumsu yeni bir yıldızın doğuşunu bizlere gösterdi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süre önce tespit ettiği ve Uzay Kelebeği adını verdiği devasa gaz bulutu, yakından izliyordu. Resmi olarak Westerhout 40 olarak bilinen nebula, inanılmaz miktarlarda yıldız tozu ve gaz içeriyordu. Bu toz ve gazın bir araya gelerek yıldız oluşturduğunu dile getiren NASA, az görülür bir uzay olayına şahitlik ettiklerini aktardı.

“Westerout 40 güzel görünmesinin yanı sıra bulutların nasıl yok olarak yıldızları oluşturduğuna güzel bir örnek” diyen NASA JPL, “Uzayda bulunan dev gaz ve toz bulutlarının içindeki yerçekimi kuvveti, malzemeyi yoğun kümeler halinde bir araya getirir. Bazen bu kümeler, yıldızların çekirlerinin oluşmasını sağlayacak yoğunluğa ulaşabilirler” açıklamasını yaptı.

Nebularlar yıldız kreşleri gibidir; ancak yıldızlar aynı zamanda burada ölürler. Resimde görülen Uzay Kelebeği’nin kanatları aslında yıldız patlamasıyla uzaya dağılmış malzemelerden oluşuyordu. Bu kanatların ortasındaki küme ise W40’ın renklerinin gün yüzüne çıkmasını sağladı. İşte bu merkezdeki malzemelerin niteliği, ortaya yıldız çıkıp çıkmayacağını belirliyor.