NASA'nın Uydusu TESS En Küçük Gezegenini Keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajası'nın (NASA) uydusu TESS şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti. The Astronomical Journal dergisinde yayınlanan makaleye göre L 98-59B olarak adlandırılan gezegen, öte gezegen keşif uydusu TESS tarafından şimdiye kadar keşfedilen en küçük gezegen oldu.

Dergide yayınlanan makaleye göre L 98-59B, TESS’in keşfettiği 3 gezegenden biri ve Dünya’dan küçük olan bu gezegen Mars’tan daha büyük bir kütleye sahip. Gezegenin Dünya’dan 35 milyon ışık yılı uzakta olduğu ve L 98-59 yıldız sisteminin yanında yer aldığı için 98-59B ismini aldığı duyuruldu.

Kepler-37-b gezegeni ise Güneş Sistemi dışında, Kepler Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen en küçük gezegen olarak yerini koruyor. Kepler’in geçen yıl derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından yakıtı bitmiş ve yolculuğunun sonuna gelmişti.

En küçük gezegenini keşfeden TESS, 18 Eylül 2018 tarihinde Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmişti. TESS, 2 yıl boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerinde öte gezegenlere ait kanıtlar arayacak. Bunu da “geçiş” adı verilen bir konumda tespit etmeye çalışacak.