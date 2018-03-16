NASA’nın Uzay Teleskobu Kepler’in Yakıtı Bitiyor

NASA’nın Kepler isimli uzay teleskobu, 7 Mart 2009 tarihinde görevine başladığından beri pek çok yeni gezegen keşfederek bizlere evren hakkında yeni bilgiler sağladı. Ancak yapılan son açıklamalara göre, 9 yıldır görev yapan ve şu anda Dünya’dan 151 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler uzay teleskobunun yakıtı tükenmek üzere.

Kepler uzay teleskobu, görev süresi boyunca birtakım mekanik arızalar yaşamış olmasına rağmen tüm bunları atlatıp başarılı bir görev süreci geçirdi. NASA, Kepler’in yakıtının bitmesiyle beraber görev süresini tamamlayacağını ve artık görev yapamaz hale geleceğini söylüyor. Kepler’in kalan yakıtının, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamen biteceği tahmin ediliyor.

Kepler uzay teleskobu, en büyük problemini 2013 yılında birincil görevini tamamladıktan hemen sonra yaşamıştı. Hasar gören teleskobun hedefe odaklanma özelliğinde sorun yaşanmıştı. Ancak o dönem NASA, hasar gören teleskobu kurtarmayı başarmış ve görevi K2 olarak yeniden adlandırarak devam ettirmişti.

Her uzay aracında olduğu gibi Kepler için de artık kaçınılmaz son yaklaşıyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yakıtının tamamen biteceği tahmin edilen Kepler uzay teleskobu, yakıtının bitmesiyle birlikte artık kendisini yönlendiremeyecek, yönünü ayarlayamayacak ve Dünya’ya veri aktarımı yapamayacak. Yine de NASA, Kepler’i yakıtı tamamen tükeninceye kadar kullanacak ve ondan mümkün olduğunca çok veri elde etmeyi sürdürecek.