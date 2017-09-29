NASA'nın Uzayda Cinsel İlişki Önleme Raporu Basına Sızdı

ABD'de NASA ile ilgili ilginç bir önlem raporu basına sızdırıldı. Rapora göre NASA, Dünya dışı görevlere karma mürettebat göndermekte oldukça titiz ve endişeli davranıyormuş.

İngiliz astronot Helen Sharman'ın iddialarına göre; NASA hep astronotların uzayda seks yapmasından endişe etmiş.

Londra'da düzenlenen New Scientist Live Festival'da konuyla ilgili olarak konuşan Sharman, bu konuyla ilgili olarak resmi bazı çalışmalar yapıldığını ancak bunların hiçbir zaman yayınlanmadığını da söyledi. Helen Sharman özellikle bu konuyla ilgili olarak, NASA'nın Mars görevlerini raporuna eklediğini ifade etti.

İngiliz astronot Helen Sharman, İngiliz The Sun gazetesine yansıyan açıklamalarında, rapordan birkaç yıl önce haberdar olduğunu, NASA'nın söz konusu raporunda uzaya giden mürettebatın ya tamamen kadın ya da tamamen erkek olması gerektiği sonucuna varıldığını da söyledi.

Gazetede yer alan habere göre, uzayda cinsel ilişki çok fazla endişe edilecek bir durum değil. Ancak uzayda yapılan uzun soluklu görevlerde hamile kalma veya doğum yapma riski, hem anne hem de bebek için ölümcül sonuçlar doğurabilir.