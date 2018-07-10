NASA’nın Yeni İklim Bilimi Uyduları Görevlerine Hazır

NASA’nın, iklim değişikliğini gözlemlemek için geliştirdiği ikiz uydu sistemi “GRACE-FO”, Mayıs Ayında SpaceX tarafından Dünya’nın etrafındaki yörüngesine yerleştirilmişti. Uyduların, gezegenimizin buz tabakalarını, atmosferini ve okyanus seviyelerini gözlemlemeye neredeyse hazır olduğu belirtildi.

İkiz uyduların 13 Haziran’da lazer sistemlerini çalıştırdığı ve birbirleriyle eşleştiği bildirildi. Lazer sistemi, Dünya’nın etrafında kendi yörüngelerinde karşılıklı olarak dönmekte olan uyduları bağlantı halinde tutmasının yanı sıra iki uydu arasındaki mesafe değişimlerini sürekli olarak takip edecek. Lazer sistemi ile gezegenimizin yerçekimsel alanındaki değişimler de takip edilebilecek. Bu sayede bilim adamları, buz tabakalarının kalınlığını, okyanus seviyelerindeki artışları ve hatta yeraltındaki magma hareketlerini kolaylıkla gözlemleyebilecek ve bu konuda daha iyi çıkarımlar yapabilecek.

NASA’nın uzaya daha önce fırlattığı ve GRACE-FO ikiz uydu sisteminin öncüsü olarak kabul edilen bir diğer ikiz uydu sistemi "GRACE" de, gezegenimizle ilgili gözlemlerini aynı teknikle yapıyordu. Ancak GRACE uydu sisteminde, iki uydu arasındaki mesafe değişimlerini gözlemlemek için lazer sistemi bulunmuyordu ve bunun yerine mikrodalga mesafe ölçüm sistemi bulunuyordu. GRACE-FO uydularında ise mikrodalga ölçüm sisteminin yanı sıra mesafe değişimlerinin daha hassas bir şekilde belirlenebilmesini sağlayan bir lazer mesafe ölçüm sistemi (LRI) de yer alıyor.

GRACE-FO ikiz uydu sistemi hakkında açıklamalarda bulunan NASA uzmanlarından Kirk McKenzie, “LRI sistemi, uzayda hassas mesafe ölçümleri için bir devrim niteliğinde. NASA ve Almanya ortaklığıyla yıllardır yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarında ilk defa bir uyduda hassas lazer mesafe ölçüm sistemi kullanılıyor.” dedi. Burada önemli olan nokta şu ki, uyduların birinden diğerine doğru gönderilen lazer ışını, madeni para boyutundaki ufacık bir delikten geçmek zorunda. Üstelik lazer ışınının bu hassaslığı, iki uydu arasında 220 km’den fazla bir mesafe varken ve her iki uydu da Dünya’nın etrafında kendi yörüngelerinde, saatte 26 bin kilometrelik bir hızla ilerlerken elde etmesi gerekiyor. Bu nedenle ikiz uyduların lazer ışınıyla karşılıklı olarak eşleşip bağlantı sağlayabilmiş olmaları büyük bir başarı olarak görülüyor.

NASA’ya göre, 13 Haziran’da lazer sistemlerinin çalıştırılmasıyla, uydulardaki LRI sistemlerinin beklendiği şekilde çalıştığı görüldü. Uyduların ilk denemede bağlantı kurabildiğini ve hatta elde ettikleri ilk verileri yeryüzündeki ekibe ulaştırdığını belirten NASA, yeryüzündeki ekibin önümüzdeki birkaç haftayı, lazer sistemindeki cihazları ayarlamak ve uydulardan gelen verileri anladıklarından emin olmak için harcayacaklarını söyledi.