NASA, Ölümcül Bir Asteroit Saldırısını Simüle Edecek

Dünya’ya ansızın bir asteroit çarptığında ne olacağı hakkında senaryo üretenlerin yalnızca Hollywood yapımcıları olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ölümcül boyuttaki bir göktaşı çarpmasını simüle etmeye hazırlanıyor.

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO), Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) ve çeşitli diğer üst düzey uluslararası kuruluşlar, asteroit çarpma riskiyle karşı karşıya kalan dünyanın buna karşı üretebileceği çözümleri ortaya koymak adına en keskin zihinleri bir araya getiriyor.

Bu hafta boyunca gerçekleşecek olan Uluslararası Astronomi Akademisi Gezegen Savunma Konferansı, gökbilimciler tarafından keşfedilen ölümcül bir asteroidi masaya yatıracak.

Ortalama 100-300 metre arasında değişen ortalama bir göktaşının Dünya’ya çarpma ihtimalinin 50.000’de 1 olduğu düşünülecek. Daha sonra bu ihtimal 100’de 1’e düşürülecek. Konferanstaki ekipler, böyle bir durumla karşı karşıya kalan gezegenimizin hangi çözüm yollarına başvurabileceği konusunda beyin fırtınası gerçekleştirecek.

Asteroit uzmanları, yaklaşık iki yılda bir toplanarak böyle bir durum sonucunda üretilebilecek en iyi çözüm yollarını bulmak adına çeşitli senaryolar ortaya koyuyorlar. Fakat bu sefer ki konferans, interaktif bir formatta olacak. Asteroit çarpmasıyla ilgili üretilen senaryo ve çözüm yolları, sosyal medya aracılığıyla gerçek zamanlı olarak kullanıcılarla paylaşılacak. Takip etmek ve sürece dahil olmak için ESA Operations’ın resmi Twitter hesabını takip edebilirsiniz.