NASA, Orion Uzay Aracıyla Ay'a İnmeye Hazırlanıyor

ABD, insanlık tarihinin en önemli olaylarından (hala tartışmalı olsa da) aya inişin 50. yıldönümünü kutluyorken ikinci iniş için planların yapıldığını duyurdu. Orion uzay aracının Artemis1 ay görevi yakın tarihte başlayabilir.

NASA, Apollo ekibinin Ay'a iniş yıldönümünde, yaklaşmakta olan Artemis1 ay görevi için mürettebat kapsülünün tamamlandığını ilan etti. Mürettebat modülü askeri silahlar üretmesiyle tanınan Lockheed Martin tarafından üretildi. Şirket ayrıca, NASA Orion uzay aracının diğer bölümlerini de üretiyor.

Mürettebat kapsülünün inşasının bittiğini ve servis kapsülünü duyurmaktan gurur duyan NASA, Artemis1 görevini yürütecek Orion aracıyla daha fazlasını yapmayı amaçlıyor. Ay üzerindeki faaliyetlerini çoğaltacak olan NASA'nın aynı uzay aracıyla farklı gezegenlere gidebileceği de iddia ediliyor. NASA'nın Ay'a gidişten sonraki hedefinde Mars bulunuyor.