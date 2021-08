NASA Orman Yangınlarının Uydu Görüntülerini Yayınladı

NASA orman yangınlarının geçtiğimiz haftadan bu yana çekilen görsellerini paylaştı. Uzay ajansı tarafından yayınlanan makalede Akdeniz bölgesindeki sıcak hava koşullarına dikkat çekildi.

Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarlarıyla karşı karşıya. Son yedi gün içinde Türkiye'nin 30 ilinde 130'dan fazla orman yangını rapor edildi. Yangınların çoğu Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında. Ancak en şiddetli yangınlar Antalya, Muğla ve Marmaris çevresindeki tatil bölgelerinde çıktı.

31 Temmuz 2021'de Landsat 8'deki Operasyonel Arazi Görüntüleyici (OLI), Alanya ve Manavgat sahil kasabaları yakınlarındaki yangınların doğal renkli görüntülerini aldı. Avrupa Orman Yangını Bilgi Servisi, Türkiye'de bu yıl şimdiden 136.000 hektardan fazla alanın yandığını, yani bir yıl boyunca ortalamanın yaklaşık üç katı olduğunu bildirdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-3 uydusu ise 30 Temmuz'daki yangınların görüntüsünü aldı. 3 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde en az dokuz orman yangını devam ediyordu. NASA'nın Aqua uydusundaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresi (MODIS), Antalya ve Marmaris yakınlarında bunlardan birkaçının daha geniş, doğal renkli bir görüntüsünü yakaladı.

More land area in #Turkey has been consumed by fire already this year than usually burns in an entire year. https://t.co/daewNPZmbi pic.twitter.com/g4KsBNfqPq