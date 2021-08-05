NASA Orman Yangınlarının Uydu Görüntülerini Yayınladı

NASA orman yangınlarının geçtiğimiz haftadan bu yana çekilen görsellerini paylaştı. Uzay ajansı tarafından yayınlanan makalede Akdeniz bölgesindeki sıcak hava koşullarına dikkat çekildi.

Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarlarıyla karşı karşıya. Son yedi gün içinde Türkiye'nin 30 ilinde 130'dan fazla orman yangını rapor edildi. Yangınların çoğu Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında. Ancak en şiddetli yangınlar Antalya, Muğla ve Marmaris çevresindeki tatil bölgelerinde çıktı.

NASA orman yangınlarını paylaştı

31 Temmuz 2021'de Landsat 8'deki Operasyonel Arazi Görüntüleyici (OLI), Alanya ve Manavgat sahil kasabaları yakınlarındaki yangınların doğal renkli görüntülerini aldı. Avrupa Orman Yangını Bilgi Servisi, Türkiye'de bu yıl şimdiden 136.000 hektardan fazla alanın yandığını, yani bir yıl boyunca ortalamanın yaklaşık üç katı olduğunu bildirdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-3 uydusu ise 30 Temmuz'daki yangınların görüntüsünü aldı. 3 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde en az dokuz orman yangını devam ediyordu. NASA'nın Aqua uydusundaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresi (MODIS), Antalya ve Marmaris yakınlarında bunlardan birkaçının daha geniş, doğal renkli bir görüntüsünü yakaladı.

More land area in #Turkey has been consumed by fire already this year than usually burns in an entire year. https://t.co/daewNPZmbi pic.twitter.com/g4KsBNfqPq — NASA Earth (@NASAEarth) August 4, 2021

Bölgede devam eden yangınlar hala kuvvetli rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nemden besleniyor. Hırvatistan, İran, İspanya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan, Türk itfaiyecilerinin yangınları kontrol altına almasına yardımcı olmak için ekipman ve personel sağlamayı ihmal etmedi.

Tüm bu orman yangınlarına kıyasla Güney Avrupa'nın çoğu 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcakla boğuşuyor. Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldı. Dün Yunanistan ve çevresindeki bölgelerde hava sıcaklıkları 45°C'ye ulaştı ve sıcaklığın birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Yangınlar bu hafta Yunanistan ve Lübnan'da da görülmesiyle merak uyandırıyor.

Orman Yangınlarının Aynı Anda Başlama Sebebi Ne?

İnsan hatası

Küresel ısınma

Fön rüzgarları

Orman yerleşimleri

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Ormancılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, orman yangınlarının her geçen yıl arttığını dile getirdi. Nedenlerine bakıldığında ise yüzde 89’u insan, yüzde 11’i ise yıldırım gibi doğa olaylarından kaynaklanıyor.

Özellikle son yüzyılda küresel bir sorun haline gelen sıcaklıklar, orman yangınlarını tetikleyebilir. Prof. Dr. Doğanay Tolunay'a göre, mayıs ve kasım aylarını kapsayan süreç en riskli dönem. Bu dönemde ormanların altına dökülen ölü örtü adını verilen yapraklar, kurumuş dallar yangının çok hızlı bir şeklide büyümesine neden olabiliyor.