NASA'nın Ötegezegen Keşfeden Uydusu Görevine Geri Döndü

NASA'nın uzay tabanlı bir ötegezegen avcısı olan Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS), bu hafta başlarında güvenli moda geçmesine neden olan teknik bir sorunun ardından faaliyetlerine yeniden başladı.

Sorun, 12 Ekim Çarşamba günü uydunun bilgisayarında bir sorun ortaya çıktığında başladı. Neyse ki sorun hızla çözüldü. TESS'i denetleyen NASA ekibi, onu yeniden çalıştırdı ve uzay aracı kendisini doğru bir şekilde yönlendirmeyi başardı. Yakın zamanda topladığı veriler de sağlam görünüyor ve uydu, operasyonlarına devam edebilecek ancak ekip, bilgisayarın sıfırlanmasının altında yatan nedeni henüz bilmiyor. NASA, ekibin soruna neyin neden olduğunu belirlemeye çalışmak için araştırmaya devam edeceğini söyledi.

TESS'te Yaşanan Sorunu NASA Hâlâ Araştırıyor

TESS 2018'de uzaya gönderildi ve hem kuzey hem de güney yarım kürelerdeki gökyüzünü görmesini sağlayan oldukça eliptik bir yörüngede Dünya'nın etrafında dönüyor. Ötegezegenler nispeten küçük ve oldukça uzak olduklarından, genellikle doğrudan görüntülenemezler. Bunun yerine varlıkları, ev sahibi yıldızları üzerindeki etkileriyle anlaşılır. Bir gezegen, yıldızının önünden geçtiğinde, yıldızın görünür parlaklığını kısa bir süreliğine azaltan bir geçiş meydana gelir. TESS, bu geçiş olaylarını tespit ederek yeni ötegezegenleri tanımlayabiliyor.

TESS, dört yıldan biraz fazla süren görevinde şimdiye kadar 5.000'den fazla ötegezegen adayı keşfetti. Bunların çoğu, onaylanmış gezegenler yerine aday olarak kabul ediliyo çünkü potansiyel bir gezegenin durumunu doğrulamak için birden fazla gözlem gereklidir. TESS'in keşfettiği bazı gezegenler veya gezegen adayları, bir yılın yalnızca sekiz saat sürdüğü bir gezegen, potansiyel olarak yaşanabilir birkaç dünya ve yıldızı tarafından yutulmasını bekleyen garip bir gezegen de dâhil olmak üzere oldukça kapsamlı.