NASA: Otobüs Büyüklüğünde Bir Göktaşı Dünya'yı Teğet Geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu akşam ses hızından 20 kat daha hızlı ilerleyen otobüs büyüklüğünde bir göktaşının Dünya’yı teğet geçeceğini duyurdu.

"Asteroid 2019 CS5" şeklinde adlandırılan göktaşı, saatte 32 bin 300 kilometre hızla ilerliyor.

NASA'nın California'da bulunan Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) astronomları, CS5'in Türkiye saati ile bu akşam 22:08’de gezegenimize yakın bir konumdan geçmesini bekliyor. Bu yaşandığında, asteroid gezegenimize Dünya ile Ay arasındaki mesafenin sadece 1.5 katı uzaklığında olacak.

Bilim insanları, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu mesafenin oldukça yakın olduğuna dikkat çekiyor.

NASA tarafından sadece iki gün önce keşfedilen asteroidin çapının 18m ile 39m arasında bir yerde olduğu tahmin ediliyor. Daha ‘dünyevi’ bir ifadeyle söylemek gerekirse, göktaşının büyüklüğü, Londra’nın ünlü çift katlı kırmızı otobüslerinin tam 4.6 katı!

Gezegenimiz geçmişte irili ufaklı birçok kozmik bombardımana maruz kalmıştı. Örneğin; 2013’te Rusya’nın doğusundaki Çelyabinsk bölgesine düşen meteor 1.000'den fazla insanı yaralarken, 7.000'den fazla binaya da zarar vermişti. Bilim insanları, 20 metre çapındaki göktaşının, 1945 yılında Hiroşima’ya atılan atom bombasından 20 kat daha güçlü olduğunu belirtilmişti.

Geçtiğimiz yıl NASA’nın Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi ve Enerji Departmanı, Dünya'yı asteroid çarpmalarından kurtarabilecek bir uzay aracı için tasarımlara başlamıştı. HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response) adındaki proje, Dünya'ya doğru gelen bir asteroidin nükleer silahla patlatılarak yok edilmesini amaçlıyor.