NASA, Özgürlük Heykeli'nden Daha Büyük Yeni Roketini Tanıttı

NASA, Perşembe akşamı yeni roket sistemini tanıttı. Artemis I'in roket sistemi yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve onu ikonik Özgürlük Heykeli'nden daha uzun yapıyor. ABD uzay ajansı, Ay'a olan görevinde 3.5 milyon poundluk uzay aracını kullanmaya başlamadan önce son bir teste hazırlık olarak yeni roketini tanıttı.

NASA, Artemis görevleri için kullandığı Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini saat 17.00 sıralarında hareket ettirmeye başladı. Perşembe akşamı taşıma işleri gece geç saatlere kadar devam etti. Roketin boyutu nedeniyle NASA, yolculuğun tamamlanmasının yaklaşık 10 saat 28 dakika sürdüğünü söylüyor.

NASA ekipleri, fırlatma rampasında Orion uzay aracının durumunu kontrol edebilecekler, ayrıca hayati hizmetleri Artemis I roketine bağlayabilecekler. Bu yardımcı araçlar, olası alevleri bastırmak için su ile güç ve havayı içeriyor. Her şey kontrol edildikten sonra ekip birkaç prova gerçekleştirecek. NASA ekipleri, itici gazı SLS'ye bağlı tanklara yüklemek için önceden programladığı operasyonları yürütecek. Ayrıca tam bir fırlatma geri sayımından geçecekler ve geri sayımı nasıl geri dönüştüreceklerini ve tankları nasıl boşaltacaklarını gösterecekler. NASA, fırlatma sırasında izleyecekleri tüm zaman çizelgelerini ve prosedürleri uygulamak için esasen şansa ihtiyacı olduklarını da söylüyor. NASA ekipleri, fırlatma için sistemleri ve prosedürleri test etmenin yanı sıra, hava durumu brifingleri, itici gazları koşullandırma ve hatta gerekirse bunları yenileme de dâhil olmak üzere karşılaşabilecekleri her olası durumu uygulayacaklar. Artemis I roketinin RS-25 motorlarını ateşleme noktasına gelmeden hemen önce, fırlatma kontrolleri T-10 dakika noktasına geri dönecek ve işlemi tekrarlayacak.

🚀 @NASA_SLS and @NASA_Orion have arrived at Launch Complex 39B! The team will now begin final preparations ahead of the wet dress rehearsal test.



