NASA'nın Perseverance Aracı, Mars'ta Gizemli Bir Şey Buldu

NASA'nın Perseverance uzay aracı, Mars'ta gizemli bir ip keşfetti. İp, NASA'nın henüz keşfetmediği bir alandaydı ancak uzay ajansı, bu ipin doğada dünya dışı olduğuna inanmıyor. Bunun yerine, Perseverance'in inişinden gelen bir ip olabileceğine inanıyorlar ve Mars'ın kuvvetli rüzgarları sayesinde buraya kadar geldiğini düşünüyorlar.

Perseverance, Jezero Krateri'nin henüz keşfetmediğimiz bir bölgesindeki gizemli ipi keşfetti. Uzay aracının ön sol tehlike önleme kamerası ipin bir görüntüsünü yakaladı. Bu tehlike kameraları daha önce NASA'ya pek çok konuda yardımcı olmuştu ve Perseverance'ın Mars yüzeyinde gezinirken tehlikeli arazilerden kaçınmasına yardımcı oldu.

NASA, İpin Nereden Geldiğini Doğrulayamıyor

NASA, Mars'taki gizemli ipin ne olduğunu kesin olarak doğrulayamazken, Perseverance ekibi, aracın iniş sürecinden arta kalan bir parça olabileceğine inanıyor. Perseverance, Mars'a güvenli bir şekilde inmek için roketle çalışan bir jet paketi sistemi kullandı. Bu, ekibin herhangi bir tehlikeli darbeye maruz kalmadan aracı güvenli bir şekilde Jezero Krateri'ne indirmesini sağladı.

Perseverance'ın bulduğu gizemli iple ilgili en merak uyandıran şey, aracın daha önce kraterin o bölgesinde bulunmamış olması. Bu nedenle NASA personeli ipin rüzgar tarafından oraya taşınmış olabileceğine inanıyor. Perseverance, dört gün aradan sonra o bölgeyi tekrar ziyaret etti ve o ip artık orada değildi, bu nedenle Mars rüzgarlarıyla oraya taşınmış olması muhtemel.

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