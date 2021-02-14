Yedi Dakikalık Terör: NASA Perseverance'ı Mars'a İndiriyor

NASA, Perseverance'ı Mars'a indiriyor. Geçtiğimiz gün NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Perşembe günü Perseverance gezgini Mars'a iniş yapmış olacak.

NASA'ya göre bir Mars keşif görevinin en kritik ve tehlikeli kısmı fırlatış ve iniştir. Uzay aracı yavaşlamalı, 1298° Celsius civarındaki maksimum sıcaklıkta hayatta kalmalı, güvenli bir iniş noktası bulmalı ve ardından jetpack ile çalışan vinci kullanarak gezgini indirmelidir.

NASA, Perseverance gezginin 18 Şubat Perşembe günü Mars'a inmesine hazırlanıyor. NASA'nın Perseverance gezgini, yedi dakikalık yolculuğu tek başına Kızıl Gezegen'e indirecek. Dünya'ya döndüğünde ise NASA yetkilileri Perseverance'ın güvenli bir şekilde inip inmediğini öğrenmiş olacak.

Perseverance görevi NASA'nın üçüncü Mars misyonunu oluşturuyor. Uzay ajansıda Perseverance misyon lideri Al Chen, "Bu inişlerle her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Son saniyede bile başarısız olabilir ve kısmi bir sonuç yoktur. Ya Mars'a konacak ya da başarısız olacak." dedi.

Perseverance Mars'a ne zaman inecek?

Perseverance 30 Temmuz'da fırlatıldı ve Türkiye saatiyle 18 Şubat 20:55'te Jezero Krateri'ne inmesi bekleniyor. Perseverance bu kratere inerek yaşamın oluşması için etki gerektiren biyolojik kalıntılar arayacak.

Perseverance gezgini, Mars'ın bir zamanlar küçük yaşam formlarını destekleyip desteklemediğini belirlemek için tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Gelecekteki görevinde ise Dünya'ya geri dönerek kaya ve toprak örneklerini toplayacak.

Ayrıca NASA'nın uzay giysisi kumaşları da dahil olmak üzere yeni teknolojileri test ederek basınç, sıcaklık ve nem gibi çevresel koşullar hakkında veri toplayacak. Tüm bu çalışmalar NASA'yı Mars insan keşfi için daha donanımlı hale getirecek.

Perseverance lideri Chen, "Hayatınızın 10 yılını yedi dakikalık bir inişe sığdırmak... Dünyada böyle bir his olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Misyonun proje bilimcisi ve Caltech'te jeokimya profesörü olan Ken Farley, "Mühendislik ekibinin bizi tehlikeli bir iniş alanına götürme çabalarını çok takdir ediyorum, Mars'ın iniş alanını merakla bekliyorum" dedi.