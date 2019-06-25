NASA, Raspberry Pi ile Hacklendi

Bir bilgisayar korsanı 35 dolarlık Rasberyy Pi yardımı ile NASA'nın ağına girmeyi başardı. Hacker Rasberyy Pi ile NASA'nın ağından 500 MB veri çaldı.

NASA Hacklendi!

NASA yetkilileri 2018 yılının Nisan ayında gerçekleşen hacklenme olayının doğru olduğunu açıkladı. Bir hacker NASA’nın Jet Propulsion Laboratory adlı araştırma enstitüsünün ağına Rasberyy Pi ile sızdı. Genellikle okullarda çeşitli projeler yapmak için kullanılan Rasberyy Pi ile verileri çeken hacker, 10 ay boyunca fark edilmedi ve 23 farklı dosyadan 500 MB veri çaldı.

Bilgisayar korsanının internetten 35 dolara kolaylıkla satın alınabilen Rasberyy Pi ile NASA'nın ağına sızması akıllara "NASA'nın ağında güvenlik zaafiyeti mi var?" sorusunu getirdi. NASA yetkilileri konu hakkında sorunun çözüldüğünü belirtti fakat çok fazla detay paylaşmadı. Hackerın NASA'nın ağından ne tür bilgiler çaldığı bilinmiyor.

NASA'nın Rasberyy Pi ile hacklenmesi tüm dünyada çok fazla dikkat çekti ve siber saldırıyı yapan hackerın kimliği henüz tespit edilmiş değil. Sizler okullarda çeşitli projeler yapmak için kullanılan Rasberyy Pi ile NASA'nın hacklenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!