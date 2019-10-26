NASA, Robot VIPER ile Ay’da Su Arayacak

NASA, golf arabası büyüklüğündeki yeni robotunu 2022’de Ay’a gönderecek. Robotun, Ay’da yüzeyin altındaki su birikintilerini arayacağı açıklandı.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, VIPER isimli robotun 2022’de Ay’a gönderileceğini ve orada su arayacağını söyledi. 2024 yılında gerçekleşecek olan Ay Yolculuğu öncesinde VIPER’ın su bulması büyük önem taşıyor. Çünkü bu sayede programa yaşamsal malzeme desteği sağlanmış olacak.

Su Kaynaklarını Bulacak

Washington'daki Uluslararası Astronomi Kongresi'nde konuşan Brindenstine, "VIPER su kaynağının nerede olduğunu değerlendirecek. Suyu karakterize edebileceğiz ve nihayetinde yeryüzüne çıkaracağız. Bu proje neden bu kadar önemli? Çünkü su yaşamamızı sürdürmemizin en büyük destekçilerindendir.” ifadelerini kullandı.

Aralık 2022’de Ay’ın güney bölgesine varması beklenen robot VIPER, hidrojen ve oksijen izleri için numuneler toplayacak.

Su Haritası Çıkarılacak

NASA’ya ulaşan bu veriler Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi’nde değerlendirilecek ve VIPER’ın ilk 100 gün aktardığı verilerin kullanılmasıyla Ay’ın ilk küresel su kaynakları haritası ortaya çıkarılacak.