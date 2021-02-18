NASA, Salda Gölü Paylaşımı Yaptı: Mars Açıklamasında Bulundu

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Twitter'dan Salda Gölü paylaşımında bulundu. NASA, Mars çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte NASA'nın yaptığı Salda Gölü paylaşımı ve Mars açıklaması.

NASA'dan Salda Gölü Paylaşımı

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak.

NASA yaptığı paylaşımda uzay aracının fırlatılması için geri sayımın başlatıldığını belirtti ve Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsü ve Salda Gölü'nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri'ne iniş yapmak için gün sayıyor.

"Kratere kimse ayak basmadı, ancak Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var." diyen NASA, Mars'taki Jezero Krateri'ne Perseverance uzay aracı ile ilk kez iniş yapılacağı bilgisini verdi.

The #CountdownToMars is on! We can hardly believe that the @NASAPersevere rover is just ONE day from touching down in Jezero Crater. 🎉



No one has set foot in the crater, but we have some ideas of what to expect thanks to Lake Salda in #Turkey. 🚀 https://t.co/x2MdicoEmX pic.twitter.com/2EpqAZctDn — NASA Earth (@NASAEarth) February 17, 2021

NASA'nın Salda Gölü'nün Perseverance uzay aracının Mars'ta iniş yapacağı Jezero Krateri'ne benzeyen yapısını keşfettiği bilgisi geldi. NASA, Jazero Krateri'nde, Salda Gölü'nde bulunan ve mikropların yardımıyla oluşan mikrobiyalitler bulmayı bekliyor.

Perseverance uzay aracının 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne tarihi bir iniş yapması planlanıyor. Uzay aracı bölgeyi araştıracak ve Dünya'ya geri göndermek için kaya örnekleri toplayacak.

Kraterin içine hiçbir insan ayak basmamış olsa da, araştırmacılar Dünya'daki benzer bir manzara sayesinde ne bekleyeceklerine dair bazı fikirlere sahipler.

Salda Gölü'nün bir zamanlar bir göl içerdiği düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve biriktirme özellikleri (deltalar) içeren dünyadaki bilinen tek göl olduğu söyleniyor.

Salda Gölü'nde Çalışmalar Yapıldığı Açıklandı

2019 yılında NASA tarafından Salda'da araştırmaların yapıldığı aktarılıyor. NASA uzmanlarının Salda Gölü'nde yaptığı çalışmaların sonuçları paylaşıldı. Araştırmada Salda Gölü'nden sualtı mikrobiyalitleri, eski mikrobiyalitlerin açıkta kalan adası, alüvyon yelpazesi, eski ve yeni mikrobiyalitler, tortul yüzeyleri gibi birçok fotoğraf yer alıyor.

Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitti. Jezero'da yaşam arayışına rehberlik etmek için Salda Gölü'ndeki mikrobiyal ve jeolojik süreçleri daha iyi anlamayı amaçladılar.