NASA, Salda Gölü Paylaşımı Yaptı: Mars Açıklamasında Bulundu

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Twitter'dan Salda Gölü paylaşımında bulundu. NASA, Mars çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte NASA'nın yaptığı Salda Gölü paylaşımı ve Mars açıklaması.

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak.

NASA yaptığı paylaşımda uzay aracının fırlatılması için geri sayımın başlatıldığını belirtti ve Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsü ve Salda Gölü'nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Perseverance, Mars'taki Jezero Krateri'ne iniş yapmak için gün sayıyor.

"Kratere kimse ayak basmadı, ancak Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var." diyen NASA, Mars'taki Jezero Krateri'ne Perseverance uzay aracı ile ilk kez iniş yapılacağı bilgisini verdi.

The #CountdownToMars is on! We can hardly believe that the @NASAPersevere rover is just ONE day from touching down in Jezero Crater. 🎉



No one has set foot in the crater, but we have some ideas of what to expect thanks to Lake Salda in #Turkey. 🚀 https://t.co/x2MdicoEmX pic.twitter.com/2EpqAZctDn