NASA, Satürn'ün Uydusu Titan'dan Çok Net Görüntüler Çekti

NASA, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden Satürn’ün çevresinde dolanan en ilginç uydu Titan’ın yüksek çözünürlüklü 6 fotoğrafını yayınladı. Yayınlanan görsellerle birlikte Titan’ın buzlu yüzeyinin en net görüntüleri de ortaya çıkmış oldu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Satürn’ün yörüngesine gönderilen Cassini uydusu tarafından geçilen altı kızılötesi Titan fotoğrafı, kurum tarafından merak edenlerle paylaşıldı. Eylül 2017’de yakıtının bitmesine çok az kalması sebebiyle Satürn’ün atmosferine gönderilen ve yanarak yok olması sağlanan Cassini uydusunun NASA’ya son gönderdiği fotoğraflar olması sebebiyle ayrı bir önemi olduğu söylenen fotoğraflar, uydunun bilgileri NASA’ya göndermesinin ardından işlenerek, herkesin anlayabileceği düzeye getirildi.

Cassini uydusu, Eylül 2017’de yakıtının çok az kalması sebebiyle önce Satürn’ün halkaları arasından tehlikeli bir uçuş gerçekleştirmiş, sonrasındaysa gezegenin atmosferinin içine gönderilerek, yanarak yok olması sağlanmıştı. Cassini uydusunun NASA’ya gönderdiği son mesajda yer alan 6 Titan fotoğrafıysa, elde edilen kızılötesi bilgilerin işlenmesi sonucunda ortaya çıkarıldı ve herkesin anlayabileceği seviyeye getirildi.

Cassini’den gelen 13 yıllık veriler ve son gelen mesajla birlikte ortaya çıkan bütün dosyaları tek tek işleyerek görüntüleri ortaya çıkardıklarını aktaran NASA, Görsel ve Kızıl ötesi haritalama spektrometresi denilen bir cihazdan faydalandığını dile getirdi.

Uydu tarafından farklı aydınlatma, atmosfer ve görüntüleme koşulları altında yapılan gözlemlerin bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan fotoğrafların, gerçek Titan görüntüsüne en yakın görseller olduğu söylenenler arasına girerken, bir insanın Satürn’ün çevresine gittiğinde Titan’ı buna yakın görmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.