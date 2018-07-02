NASA, Sessiz Süpersonik Teknolojisi’ni Test Etmeye Hazırlanıyor

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Lockheed Martin ile birlikte geliştirdiği Sessiz Süpersonik Teknolojisi’ni (QueSST) test etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, askeri teknoloji alanında lider şirketlerden Lockheed Martin, sesten hızlı uçabilen süpersonik bir jet yapmak için NASA ile 247,5 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.

"X-59" adı verilen bu uçak, ses hızını geçtiğinde yalnızca 75 desibellik bir ses çıkaracak. Yaklaşık 17 metre yükseklikte saatte 1500 kilometre hıza kadar ulaşması beklenen mühendislik harikası uçak, o kadar sessiz olacak ki bir otomobilin kapısının kapatılırken çıkan sese eşdeğer bir sese sahip olacak.

Sessiz Süpersonik Teknolojisi, NASA araştırma pilotu Jim Clue Less tarafından gerçekleştirilecek.

Lockheed Martin'in Skunk Works adındaki bölümü tarafından geliştirilen Sessiz Süpersonik Teknolojisi (QueSST), ilk kez gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Kasım ayında Texas'ın Galveston şehrinde gerçekleştirilecek test uçuşunu vatandaşların da izleyebileceğini açıklayan NASA, en az 500 yerel gönüllüden duydukları ses hakkında geri dönüş alacak.

NASA, Sessiz Süpersonik Teknolojisini F/A-18 Hornet adlı bir hava aracı ile deneyecek. Uçak, deniz üzerinde yüksek ses dalgası patlamaları üretmek için dalış manevraları gerçekleştirecek. Söz konusu patlamaların Galveston şehrinde sessiz bir şekilde yankılanacağını söyleyen NASA, ses sensörlerinin daha belirleyici sonuçlar elde etmesini umuyor.

Yolcu ve Kargo Taşımacılığında Kullanılabilir

Söz konusu teknolojinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak ediliyor. Zira her şey planlandığı gibi giderse, süpersonik uçakların yolcu ve kargo taşımacılığında kullanılabilmesinin önü açılabilir. Mevcut düzenlemeler, süpersonik uçakların sivil havacılık için kullanılmasını yasaklıyor. Gerekçe ise ses hızını aşan uçakların çıkardığı sonik patlamanın insan sağlığına zarar vermesi ve gürültü kirliliğine yol açması.

NASA yetkilileri, testlerin merkezinde yer alan Hornet uçağının çevre sakinlerinin rahatsız olmayacağı ölçüde sonik patlamalar ortaya çıkaracağını umuyor. Fakat testler öngörülen sonuçları verse dahi X-59’un test uçuşlarına en erken 2021 yılında başlanması planlanıyor. Söz konusu tarihe kadar NASA'ya test amaçlı bir prototip vermeyi taahhüt eden Lockheed Martin, çok kısa bir süre zarfında uçağın yapımına başlayacak.