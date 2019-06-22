NASA, Sinyalleri Bozan İyonosfer Tabakasını İnceleyecek

Radyo sinyallerinin bir şekilde bozulmasına neden olan iyonosfer ile ilgili NASA bazı çalışmalar yürütmek istiyor. Falcon Heavy aracı ile birlikte gönderilecek olan 2 adet uydu, iyonosfer hakkında çok daha ayrıntılı bilgiler toplayacak. İşte haberimizin detayları.

Ağırlıkları 1 kilonun bile altında olan ikiz nano uydular E-TBEx olarak adlandırılıyor. Bu uydular dünyanın yörüngesine girmeden önce atmosferden geçecek ve Radyo sinyallerinin nasıl bozulduğu ile ilgili ayrıntılı bilgi toplayacak. Fırlatma işleminin 24 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor.

NASA iyonosferde bulunan kozmik radyasyonu inceleyecek

Üst atmosfer olarak da adlandırılan iyonosfer içerisinde çeşitli kozmik radyasyon bulunan bir yapıya sahiptir. Bu yapı hızlı bir şekilde radyo sinyallerine etki eder ve iletişimi koparır. Özellikle de askeri operasyonlarda bu konu önemli bir dezavantaj oluşturuyordu.

NASA şu an için iyonosfer tabakasına herhangi bir etkide bulunmayacak. Bunun yerine daha çok sinyalleri neyin bozduğu ile ilgili fikir sahibi olmak istiyor. Falcon Heavy tarafından fırlatılacak 24 uydu arasında yer alan bu iki araştırmacı uydu, kapsamlı bilgilere ulaşacak.

Uzaya fırlatılacak olan ikiz uydular; hem iletişim uydularını hem de GPS sinyallerinin 3 farklı frekansını radyo sinyali olarak dünyaya gönderecek.

Bu sinyallerin dünyaya ulaşması ile birlikte aradaki fark daha rahat gözlemlenebilecek. Bilim insanlarının burada görmek istediği en önemli konu daha çok yaşanan değişikliklerin nereden kaynaklandığı ile ilgili. Peki sizce de NASA, radyo dalgalarının değişim nedenini doğru tespit edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.