NASA Space Apps Challenge için Geri Sayım Başladı

Google Developer Groups Elazığ ekibi, NASA Space Apps Challenge etkinliğinin bu yıl Elazığ'da çevrim içi olarak gerçekleşeceğini duyurdu. Peki NASA Space Apps Challenge nedir ve etkinlik süresinde katılımcıları neler bekliyor olacak? İşte merak edilen detaylar ve dahası!

NASA Space Apps Challenge Nedir?

NASA; yazılımcıları, girişimcileri, bilim insanlarını, tasarımcıları, hikaye anlatıcılarını, yapımcıları, inşaatçıları, sanatçıları ve teknoloji uzmanlarını küresel ve sanal bir hackathonda bir araya getirmeye hazırlanıyor. 02 Ekim - 03 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan NASA Space Apps Challenge'da dünyanın dört bir yanındaki katılımcılar, 48 saat boyunca sanal ekipler oluşturmak ve NASA'nın açık kaynaklı verilerini kullanarak zorlukları çözmek için bir araya gelecek.

Küresel katılımcılarla ve NASA'da çalışmalar yapmış olan bilim insanları ile tanışmak, birbirinden değerli mentörler ile kırk sekiz saat geçirmek için başvuru formu aracılığı ile kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Space Apps Challenge Elazığ ekibini yakından tanımak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için resmi internet sitesine göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular