NASA SpaceX Crew-1 Görevinin Tarihini Erteledi!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), cumartesi günü yapılan açıklamada, NASA SpaceX Crew-1 için yaptığı açıklamada önceden belirlenmiş olan görevin başlama tarihinin ekim ayından kasım ayına kadar uzatıldığını söyledi. Peki, NASA tarafından önceden ekim ayı olarak belirlenen görevin başlangıç tarihi neden kasım ayına ertelendi? İşte NASA tarafından verilen karar ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar!

NASA SpaceX Crew-1 Görevinin Tarihini Neden Erteledi?

Başlangıçta ekim ayında başlatılması planlanan görevin tarihi, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayına kadar ertelendi. SpaceX Crew-1 görevi için ilk olarak 31 Ekim tarihi verilmişti. Crew-1 görevi kapsamında fırlatılacak olan Crew Dragon isimli kapsülün normal koşullarda bu ayın sonunda fırlatılması planlanıyordu ancak meydana gelen bazı aksaklıklardan ötürü erteleme kararı alındı.

NASA tarafından aktarılan bilgilere göre 31 Ekim tarihinde yapılması planlanan altı aylık görev Falcon 9 roketindeki gaz jeneratörü ile ilgili birtakım sorunlar meydana geldi. NASA'nın yaptığı açıklamada ayrıyeten Falcon 9 roketindeki sorunun çözülmesi için biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle de görevin başlama tarihinin ertelendiğine yer verildi. NASA SpaceX Crew-1 için yaptığı açıklama ile birlikte görevin başlama tarihinin ertelendiğini doğrulamış oldu.

Kasım ayına kadar ertelenen görev için verilen geçici tarihe kadar Falcon 9 roketindeki devam eden sorun düzeltilecek ve görev resmi olarak başlayacaktır. NASA SpaceX Crew-1 görevini resmen başlattığında ise mürettebat görevini Amerikalı astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ile Japon astronot Soichi Noguchi'nin yer alması bekleniyor.

Crew 1, SpaceX'in özel sektör şirketlerini Amerika Birleşik Devletleri uzay programına getiren Ticari Mürettebat Programı'nın bir parçası olarak Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile yapılan bir sözleşme kapsamında İSS'ye gönderilmesi planlanan altı görev arasında yer alıyor. İlk Crew Dragon uçuşu Demo-2, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi ile gerçekleştirilmişti. Crew Dragon 30 Mayıs tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittikten belirli bir süre sonrasında 2 Ağustos tarihinde tekrardan Dünya'ya dönmüştü.