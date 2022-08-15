NASA, SpaceX Crew-5 Astronotlarını Fırlatmaya Neredeyse Hazır

NASA, SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde seyahat edecek dört astronottan oluşan bir sonraki grubun, önümüzdeki ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik eğitimlerini tamamlamaya yakın olduğunu doğruladı.

NASA astronotları Nicole Mann, Koichi Wakata ve Josh Cassada, JAXA'dan (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) ve Anna Kikina ise Rus uzay ajansı Roscosmos'tan Florida'daki Kennedy Space'deki Launch Complex 39A'dan SpaceX'in Falcon 9 roketi tarafından uzaya fırlatılacak.

SpaceX Crew-5 Astronotları Ne Zaman Fırlatılacak?

Görevin ilk fırlatma penceresi 29 Eylül'de ve bu, SpaceX'in insanlı uzay ulaşım sisteminin beşinci mürettebat rotasyon görevi ve NASA'nın Ticari Mürettebat Programı için Uluslararası Uzay İstasyonu'na altıncı astronot uçuşu olacak.

Ülkenin uzay yolcuları genellikle kendi Soyuz uzay aracını kullanarak Dünya ile istasyon arasında seyahat ettiğinden Kikina, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracında uçan ilk Rus olacak. Yaklaşan görev için eğitim, NASA'nın Houston, Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde yapılırken, Crew Dragon'un istasyona gidiş ve dönüş uçuşları için eğitim, SpaceX'in Hawthorne, California'daki merkezinde gerçekleşti.

Dört uzay gezgini, uzay istasyonu sistemleriyle başa çıkmanın yanı sıra, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu geliştirmek ve mevcut ekipmanı korumak için üstlenilecek olan uzay yürüyüşleri adına eğitim aldı. Rus olmayan üç mürettebat üyesi için Rusça dil dersleri de eğitim paketinin bir parçası oldu.