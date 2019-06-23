NASA, SpaceX İle Birlikte İnsanlı Uçuşlara Başlayacak

Uzay araştırmalarında lider konumunu kaybetmeyen NASA, SpaceX ile birlikte insanlı uçuşlara başlayacak. Bütçesi milyar dolarlarla ifade edilen NASA, önemli çalışmalarda kaynak sorunu da yaşamıyor. SpaceX şirketi, uzay çalışmalarında bu kaynaklardan en fazla yararlananlar arasında.

Uzay çalışmalarında elbette SpaceX yalnız değil. Onun en yakın rakibi olan Boeing, yine aynı hedefler için çalışıyor. Uzayda insanlı yolculukların önünü açmak isteyen bu her iki şirket de, daha çok uzun vadeli projeler yürütüyor.

NASA, SpaceX ve Boeing arasında seçim yapacak

Dünyanın en büyük uzay kuruluşu olan NASA, şu aralar önemli bir tercih yapmak zorunda. SpaceX ve Boeing arasında kararsız kalan kuruluş, daha çok SpaceX ile çalışmak istiyor. Elbette ki bunda Elon Musk faktörü yadsınamaz.

Boeing şirketinin NASA ile çalışmasının nedeni Starliner uzay araçlarıydı. Ancak şirket bunu başaramadı ve daha ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. SpaceX ise, Crew Dragon’u tasarlayacak olması nedeniyle NASA tarafından kabul gördü. Crew Dragon’un motor bölümünde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle bu ertelenmek zorunda kaldı.

NASA her ne kadar net bir tarih vermese bile muhtemelen 2019 yılı içerisinde NASA insanlı uçuşlara Crew Dragon ile başlayacak. SpaceX uzaya insanlı araç gönderen ilk özel şirket olacak gibi görünüyor. Peki sizce de bu gelişme uzay çalışmaları alanında devrim yaratabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.