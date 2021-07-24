NASA ve SpaceX Jüpiter Uydusu İçin 178 Milyon Dolara Anlaştı

NASA ve SpaceX Jüpiter uydusu için imzaları attı. SpaceX, NASA'nın Jüpiter'in ayına yönelik Europa Clipper misyonunu Falcon Heavy roketi ile başlatacak. İşte Ekim 2024'te başlayıp Nisan 2030'a kadar uzanacak olan Europa Clipper misyonu detayları.

SpaceX'in Falcon Heavy roketi, NASA'nın Jüpiter'in yaşamı destekleyecek koşullara sahip olabileceğini söylemesinin ardından Jüpiter'in uydusu Europa'ya gidiyor. ABD'li uzay ajansı, yıllardır Europa'ya bir sonda göndermeyi planlıyordu ve planlarını 2019'da tamamladı.

NASA yaptığı duyuruda, Europa Clipper uzay aracının Ekim 2024'te Kennedy Uzay Merkezinden Falcon Heavy roketiyle fırlatılmasının planlandığını söyledi. Ayrıca sözleşmenin ajansa yaklaşık 178 milyon dolara mal olacağını da ortaya kondu.

ABD Kongresi başlangıçta NASA'yı Europa Clipper'ı başlatmak için Space Launch System (SLS)'i kullanmaya çağırdı. Ancak Beyaz Saray, tek bir SLS lansmanının 2 milyar dolara mal olacağını tahmin ettiği için bu öneriyi iptal etti. Ayrıca SLS, Venüs yer çekiminin yardımına ihtiyaç duyacaktı, yani hedefine ulaşmak için daha uzaklara seyahat etmek zorunda kalacaktı.

Falcon Heavy ise SLS'ye kıyasla bu misyonu çok daha çabuk yerine getirebilir. Ayrıca NASA, SLS'nin görevi tamamlayabilmesi için 1 milyar dolar değerinde ek değişikliğe ihtiyacı duyacağını da ifade etti.

NASA ve SpaceX Jüpiter uydusu için imzaları attı

Europa Clipper planlandığı gibi Ekim 2024'te fırlatılırsa, Jüpiter'in yörüngesine Nisan 2030'da ulaşmış olacak. Ardından sonda, Jüpiter'in uydusunun gerçekten yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştıracak. Europa'nın yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalayacak, yakın zamanda veya devam eden jeolojik aktivitenin işaretlerini arayacak, Europa'nın buzlu kabuğunun kalınlığını ölçecek, yer altı göllerini arayacak ve okyanusunun derinliğini ve tuzluluğunu belirleyecek.

NASA’dan bilim insanları, Europa ile ilgili son gelişmeyi geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bilim insanlarından oluşan bir ekip, uydunun yüzeyinde su buharı olduğunu fark ettiler. Europa’da suyun sıvı halinin olduğu henüz kesinleşmemiş olsa da suyun sıvı halinden sonra bulunabilecek en iyi ikinci şey, yani su buharı bulunmuş oldu.

Europa’da yapılan bu önemli keşiften sonra uydunun çevresi hakkında da önemli bilgiler toplanmış olacak. Bu keşiften sonra belki de Europa’nın buz tabakasının altında Dünya’nın iki katı büyüklüğünde bir okyanusun olduğunu öğrenebiliriz.