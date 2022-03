NASA, SPHEREx ile Tüm Gökyüzünü Araştıracak

NASA, evrenin kökeni hakkındaki en büyük gizemlerden bazılarını çözmeye yardımcı olabilecek yeni bir gökyüzü araştırma aracı için çalışmalarını hızlandırıyor.

SPHEREx (Spectro-Fhotometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) olarak adlandırılan görevin Nisan 2025'e kadar başlatılması planlanıyor. Bu yeni proje, Büyük Patlama'dan sonraki ilk birkaç saniyede ne olduğu ve evrenin nasıl geliştiği gibi kozmolojideki büyük ve önemli soruları araştıracak. Bu sorunları araştırmak için tasarlanan görev, yıldızlara veya galaksilere bakan Hubble gibi teleskoplardan farklı. Bunun yerine SPHEREx, tüm gökyüzünü ele alan araştırma teleskopu adı verilen bir görev türü olacak. Bu, evren hakkındaki bilgilerin büyük ölçekte görülmesini sağlayacak.

NASA laboratuvarında (JPL) SPHEREx proje müdür yardımcısı olarak görev yapan Beth Fabinsky yaptığı açıklamada "Bu, birkaç kişiyi tanımakla nüfus sayımı yapmak ve bir bütün olarak nüfus hakkında bilgi edinmek arasındaki farktır. Her iki çalışma türü de önemlidir ve birbirlerini tamamlarlar." dedi.

SPHEREx'in Donanımı ve Nasıl Çalışacağı Hakkında Detaylar

SPHEREx, Hubble ve James Webb gibi teleskoplardan daha farklı donanımlar kullanıyor. Çok uzaktaki nesnelere odaklanabilen çok büyük bir aynaya sahip olmak yerine yalnızca 8 inç çapında bir birincil aynası bulunacak ancak diğer teleskoplardan çok daha hızlı olduğunu belirtmek gerek. SPHEREx, altı ayda bir gökyüzünün %99'unu tarayabilecek. Webb gibi, SPHEREx de kızılötesi dalga boyları inceleyecek ve uzaktaki nesnelerin nelerden ve nasıl oluştuğunu görmek için ışığı parçalayan bir spektrometre adı verilen aleti kullanacak.

Ekip şimdi donanımı hazır hâle getirmeye çalışıyor. JPL SPHEREx proje yöneticisi olarak görev yapan Allen Farrington "Bilgisayar modelleriyle bir şeyler yapmaktan gerçek donanımla bir şeyler yapmaya geçiş yapıyoruz. Uzay aracının tasarımını tamamladık. En küçük detayına kadar neler yapabileceğimizi gördük. Şimdi gerçekten bir şeyler inşa etmeye ve bir araya getirmeye başlayabiliriz." dedi.

Görev covid nedeniyle birkaç gecikme yaşadı. SPHEREx'i en geç 2025'e kadar alçak Dünya yörüngesine fırlatmak şu anda ekibin mevcut hedefi.