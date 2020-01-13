NASA Stajyeri İşe Başladıktan 3 Gün Sonra Gezegen Keşfetti

Wolf Cukier isimli NASA stajyeri, kurumda işe başlamasının üzerinden sadece üç gün geçmişken, gezegen keşfetti. Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yaz dönemi stajını yaparken, TESS uydusunun topladığı verilere göz atan Cukier, iki yıldızın çevresinde dönen bir öte gezegen keşfetti.

17 yaşındaki Wolf Cukier, "Gönüllülerin yaptığı incelemelerden sonra işaretlediği noktalara bakıyordum. Bizim açımızdan baktığınızda iki yıldız birbirinin çevresinde dönüyordu ve belirli zamanlarda gölgeleri birbirlerinin üzerine düşüyordu. Stajımın üçüncü gününde TOI 338 denilen sistemde bir sinyal gördüm. Buraya göz atarken, gördüğüm şeyin bir tür tutulma olmadığını, gezegen olabileceğini düşündüm." açıklamasını yaptım.

TOI 338 b adı verilen gezegenin circumbinary planet adı verilen bir türde olduğu ve iki yıldızın çevresinde döndüğü dile getirildi. Gezegenin çevresinde döndüğü yıldızlardan birinin Güneş'ten yüzde 10 daha büyük olduğu tespit edilirken, diğer yıldızın ise Güneş'ten üçte bir oranında küçük olduğu aktarıldı. Dikkat çeken bir başka detay ise Güneş'ten küçük olan yıldızın ise M tipi sönük ve soğuk bir cüce olduğunun altı çizildi.

Liseden mezun olduktan sonra astrofizik okuma niyetinde olduğunun altını çizen Wolf Cukier, yaz aylarında NASA'da yaptığı çalışmalardan çok memnun olduğunu ve hayatı boyunca yapmak isteyeceği işlerden bir tanesi olduğunu dile getirdi.