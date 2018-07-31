NASA, Tarihi Ay Görevi Apollo 11’in Ses Kayıtlarını Yayınladı

Bundan tam 49 sene önce 20 Temmuz 1969’da, üç cesur adam Ay’ın yüzüne ilk kez dokunarak ölümsüzleşti. Kendileri için küçük, insanlık için büyük olan o meşhur adım, şüphesiz ki onları sonsuza dek hatırlamamızı sağlayacak. Bahsettiğim isimler tabii ki, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins. Ancak bu efsanevi üç ismin arkasında devasa bir ekibin olduğunu çoğu zaman unuturuz.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), tarihi Ay misyonu ile ilgili çok önemli bir belgeyi ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Yukarda da belirttiğim gibi Armstrong, Aldrin ve Collins Ay’a yapılan ilk görevle ilişkilendirdiğimiz isimler olabilir; ancak onları asıl oraya götüren, mühendislerden, analistlerden ve teknisyenler oluşan büyük bir ekipti.

NASA, zorlu uzay görevi Apollo 11 sırasında yapılan konuşmaları ilk kez yayınladı. Arşivden çıkan 19 bin saatlik bu ses kaydında komuta merkezinden astronotların konuşmalarına kadar her şey var.

Tam 49 yıl sonra tüm dünya ile paylaşılan bu ses kayıtları, Apollo 11 görevinin arka planında yaşanılan şeyleri gözler önüne seriyor. Kayıtlar arasında, Ay’a ilk kez ayak basarak insanlığın uzay tarihini başlatan Neil Armstrong’un efsanevi sözü de yer alıyor: “Benim için küçük fakat insanlık için büyük bir adım”

Aralıksız bir şekilde dinleseniz dahi iki yılınızı alacak kayıtları, NASA’nın arşiv sayfasında veya UT Dallas’ın Explore Apollo internet sitesinde bulabilirsiniz.