NASA Televizyonu Büyük Bir Gösteriye Hazırlanıyor: Dev Kargo Taşınacak!

Küresel uzay çalışmaları alanında çok ciddi bir yere sahip olan NASA, kendi televizyonu aracılığıyla önemli bir şova hazırlanıyor. Şov diyoruz çünkü, kuruluş soyuz roketi kullanarak uzaya kargo taşıyacak. Üstelik bu uzay aracının 4 ay sabit kalması bekleniyor.

NASA Televizyonu, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10: 00'dan itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaklaşık üç ton yiyecek, yakıt ve malzeme sağlayan bir Rus kargo uzay aracının lansmanını ve yerleştirilmesini canlı olarak yayınlayacak. Böylece herkes bu görsel şovu izleme imkanına sahip olacak. NASA tarafından yapılan açıklamada, sorunsuz bir gidişat bekledikleri aktarıldı. Bunu canlı olarak izlemek için tıklayın. Tam saatinde NASA, kalkışı başlatacak.

NASA televizyonu canlı yayın için hazır bekliyor

Mürettebatsız Rus Soyuz 76'nın Kazakistan'daki Baikonur Kozmodromundan saat 10: 26'da (Baikonur zamanında) fırlatılması planlanıyor. Böylece NASA, kargo konusunda uzayda elini daha çok hafifletmiş olacak. Astronotların ihtiyaçları ve Uzay ekipmanları buradan sağlanacak.

Progress 76 uzay aracı olarak adlandırılan bu kargo aracı, dört aydan fazla bir süre istasyonda sabit kalacak. Aralık ayında Dünya atmosferine doğru yola çıkması planlanıyor.

Neredeyse 20 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’na bu roketlerin kargo taşıdığını söyleyebiliriz. Herhangi bir aksilik olması için pek nedenleri yok. Küresel olarak; 19 ülkeden 240 kişi, 108 ülkedeki araştırmacılardan 3.000'den fazla kişi buradaki laboratuvarları ziyeret etti. NASA tarafından düzenlenecek böyle bir organizasyonu izlemek ister misiniz? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.