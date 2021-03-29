NASA'nın Gezegen Avcısı İki Yılda 2200 Gezegen Buldu

NASA TESS aracı 2200 gezegen buldu. TESS uzay teleskobu (Transiting Exoplanet Survey Satellite) hedefine sadece iki yılda ulaşmış durumda. Uzay ajansı, 2018'de görevine başladığından beri uzay aracının 2.200'den fazla potansiyel gezegeni tespit ettiğini açıkladı. Bunların yüzlercesi küçük gezegenler, bazıları -her ne kadar yaşanabilir olmasa da- Dünya'dakilere benzer kayalıkları içeriyor.

NASA'nın TESS uzay teleskobu, yüzlerce küçük gezegen de dahil olmak üzere yakın yıldızların yörüngesindeki 2.200'den fazla aday gezegenin kanıtını yakaladı. Bu gezegenler, bazı yönlerden Dünya'ya benzemesiyle dikkat çekiyor.

Bilim adamları keşifleri doğrulamaya çalışırken TESS'in geniş taraması, diğer yıldızların yörüngesindeki bilinen gezegen sayısında olası bir patlama vaat ediyor.

Dış gezegen adaylarının bolluğu, 2018'deki lansmanından bu yana sürekli dış keşif yapan TESS'in (Transiting Exoplanet Survey Satellite) iki yıllık ana misyonunu ele alan makalede ayrıntılı olarak anlatıldı.

NASA TESS aracı 2200 gezegen buldu

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacı ve makalenin baş yazarı Natalia Guerrero, "Heyecan verici olan şey, TESS dış gezegen haritasına bir tür yapılacaklar listesi olarak bakmaktır. Harita üzerinde 2.000'den fazla gezegen var" dedi.

Uluslararası gök bilimci ekibi, TESS'in ışık eğrilerini ve yörüngedeki yıldızların parlaklığındaki değişiklikleri incelediğini aktardı. Bu gölge arayışı, TESS'in dört kamerasında yer alan yıldız parlaklığında yüzde 0,1 veya daha az düşüşleri bile yakalayabilen son derece hassas dedektörlere dayanıyor.

NASA'nın Dış Gezegen Bilim Enstitüsü araştırma bilimcisi ve çalışmanın ortak yazarı olan Jessie Christiansen, “İnanılmaz bir çalışma. Uzayda yıllarca madencilik yapma ve keşfetme için zengin bir dış gezegen stoğuna sahibiz" dedi.

NASA James Webb ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ARIEL projeleri gibi yeni nesil uzay teleskopları, Güneş Sistemi dışı gezegenlerin ayrıntıların keşfedecek, dış gezegen kompozisyonunu, oluşumunu ve göçünü daha iyi anlamamızı sağlayacak.

İlk adım aday gezegen olarak bulunan pek çok gezegenin varlığını doğrulamak olacak. Bugüne kadar yaklaşık 120 ötegezegen onaylanmış durumda. Doğrulama genellikle yer çekimi ölçümleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve yıldız karakterizasyonu kullanan yer temelli gözlemleri ele alıyor.

TESS tarafından sunulan yeni gezegen kataloğu, gök bilim topluluğu için bir tür oyuncak dükkanı aslında. Bu katalog, galaksinin en büyüleyici sorularının bazılarının daha derinlemesine araştırılmasına olanak tanıyor.