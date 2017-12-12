NASA, Türk Firması ile El Sıkışmak Üzere

Uzay araştırmalarının lider kurumu Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotlarının güvenliği ve rahatı için Denizli’de faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yapmak üzere. Evteks isimli firma, ürettiği ısıya ve radyasyona dayanıklı kumaş ile NASA’nın dikkatini çekti. Astronotlarının iç giysilerinde bu kumaşın kullanılmasını isteyen NASA ile anlaşma sağlanması halinde 3 milyon dolarlık bir anlaşma olacağı konuşuluyor.

Pamukkale Üniversitesi ile ortaklaşa kumaşı geliştiren Evteks firması, tamamen pamuktan elde ettiği sıcaklık ve radyasyona dayanıklı ürünü bir süredir ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyordu. NASA astronotlarının da dahil olmasıyla birlikte Evteks’in müşteri portföyü tam anlamıyla boyut atlayacak. Sentetik elyafa göre sıcaklık ve radyasyona daha dayanıklı olan kumaşın yüzde yüz pamuktan elde edilmesi de astronotların rahatı konusunda ön plana çıkıyor.

Devasa bütçesiyle yatırımları kadar personelinin rahatı konusunda da elini cebine atmaktan kaçınmayan NASA ile Evteks’in anlaşması halinde gelecek yıl ülkeye 3 milyon dolar girdi sağlanabilir. Evteks için ise bu prestij gurur verici olacaktır.

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